Kılıçdaroğlu’nun 10 aylıkken SSK’lı yaptırdığı torunu deşifre oldu! O torun işte bu torun!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “mütevazi aile” fotoğrafı paylaşırken torunu Duru’yu da deşifre etti. Eşine az rastlanır bir torpille 10 aylıkken sigortalı yapılan o meşhur torunu bakın kimmiş!

10 aylık torunu Duru’yu SSK’lı yaptırmıştı

Kendisini sürekli “dürüstlük abidesi” pazarlanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1997 yılında Çalışma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı yaptığı dönemde 10 aylık olan torunu Duru’yu sigortalı olarak çalıştırdığı belirlenmişti.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştı

Şuan 15 yaşında olan torunu Duru’nun çektiği aile fotoğrafını Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından “Torunum Duru’nun objektifinden Ailemiz, Türkiye’nin ailelerine çok güzel bir yıl diler!” notuyla paylaştı.

Kılıçdaroğlu soruları yanıtsız bıraktı!

Kılıçdaroğlu’nun “aile” fotoğrafına sosyal medya kullanıcıları tarafından dikkat çeken yorumlar yapıldı. “Duru emekli maaşı almaya başladı mı demokrat dede?” diye soran kullanıcıya Kılıçdaroğlu cevap vermedi! Bir başka sosyal medya kullanıcısı “Hani şu 6 aylık iken kanunlara aykırı suç işleyerek sigortaladığın torun muydu?” sorusunu yöneltti. Oldukça fazla yapılan benzer yorum ve sorulara ise hiçbir şekilde yanıt verilmemesi dikkat çekti.