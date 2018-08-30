Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'nu fena gömdü: Vallahi bu işi bilmiyorsun!

ABD ve Türkiye arasında papaz Brunson'la başlayan kriz ekonomik saldırılara dönüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla birlikte halk TL'ye destek vermek için dolar bozdurdu. İktidarıyla muhalefetiyle bütün partilerden ABD'ye tepkiler yağarken CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun günler sonra çıkıp 'ekonomimize spekülatif atak var' yorumlarına karşılık; “Ne spekülatifi! Ne atağı! Dış güçlerle falan bu işin hiç alakası yok!'' açıklaması tepki topladı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Kılıçdaroğlu'na; “Kemal Bey! Siz bu işi vallahi de bilmiyorsunuz, billahi de bilmiyorsunuz!” diyerek tepki gösterdi.

İşte Ahmet Hakan’ın yazısının o bölümü:

Doların ateşi ilk yükselmeye başladığında…İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali çıktı ve dedi ki: Ekonomik verilerle izah edemediğimiz bir spekülatif atakla karşı karşıyayız”.

Özellikle Adnan Bali’nin bu açıklamasının ardından…Bütün Türkiye’de şöyle bir ortak kabul ortaya çıktı: “Başta ABD olmak üzere dış güçler kur üzerinden spekülatif atağa kalkmış durumda”. Bu kabul yerleşti.Bu kabul pekişti.Bu kabul tuttu.Bu süreçte…

Kemal Kılıçdaroğlu…“Ne spekülatifi! Ne atağı! Dış güçlerle falan bu işin hiç alakası yok! Bali’nin söyledikleri doğru değil” falan demedi.Ve aradan geçti neredeyse 40 küsur gün…Kemal Kılıçdaroğlu şimdi çıktı, “Dış güçler falan hikâye!” diye gürlemeye başladı.

KEMAL BEY SİZ BU İŞİ BİLMİYORSUNUZ

Dış güçler” tezi ilk ortaya atıldığında ortada yoksun! Dış güçler” tezi yerleşmeye başladığında sessizsin! Dış güçler” tezi herkesin kabulü haline geldiğinde seyircisin.Şimdi çıkmış...“Ne dışı! Ne gücü!” falan diye haykırıyorsun.Kemal Bey! Siz bu işi vallahi de bilmiyorsunuz, billahi de bilmiyorsunuz!