0553 313 94 23

Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'nu fena gömdü: Vallahi bu işi bilmiyorsun!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. Hakan, Türkiye ekonomisine yapılan saldırılar karşısında günler sonra çıkıp “Ne spekülatifi! Ne atağı! Dış güçlerle falan bu işin hiç alakası yok!'' açıklamasında bulunan Kılıçdaroğlu'na; “Kemal Bey! Siz bu işi vallahi de bilmiyorsunuz, billahi de bilmiyorsunuz!” diyerek tepki gösterdi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 11:19
Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'nu fena gömdü: Vallahi bu işi bilmiyorsun!

ABD ve Türkiye arasında papaz Brunson'la başlayan kriz ekonomik saldırılara dönüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla birlikte halk TL'ye destek vermek için dolar bozdurdu. İktidarıyla muhalefetiyle bütün partilerden ABD'ye tepkiler yağarken CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun günler sonra çıkıp 'ekonomimize spekülatif atak var' yorumlarına karşılık; “Ne spekülatifi! Ne atağı! Dış güçlerle falan bu işin hiç alakası yok!'' açıklaması tepki topladı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Kılıçdaroğlu'na; “Kemal Bey! Siz bu işi vallahi de bilmiyorsunuz, billahi de bilmiyorsunuz!” diyerek tepki gösterdi.

İşte Ahmet Hakan’ın yazısının o bölümü:

Doların ateşi ilk yükselmeye başladığında…İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali çıktı ve dedi ki: Ekonomik verilerle izah edemediğimiz bir spekülatif atakla karşı karşıyayız”.

Özellikle Adnan Bali’nin bu açıklamasının ardından…Bütün Türkiye’de şöyle bir ortak kabul ortaya çıktı: “Başta ABD olmak üzere dış güçler kur üzerinden spekülatif atağa kalkmış durumda”. Bu kabul yerleşti.Bu kabul pekişti.Bu kabul tuttu.Bu süreçte…

Kemal Kılıçdaroğlu…“Ne spekülatifi! Ne atağı! Dış güçlerle falan bu işin hiç alakası yok! Bali’nin söyledikleri doğru değil” falan demedi.Ve aradan geçti neredeyse 40 küsur gün…Kemal Kılıçdaroğlu şimdi çıktı, “Dış güçler falan hikâye!” diye gürlemeye başladı.

KEMAL BEY SİZ BU İŞİ BİLMİYORSUNUZ

Dış güçler” tezi ilk ortaya atıldığında ortada yoksun! Dış güçler” tezi yerleşmeye başladığında sessizsin! Dış güçler” tezi herkesin kabulü haline geldiğinde seyircisin.Şimdi çıkmış...“Ne dışı! Ne gücü!” falan diye haykırıyorsun.Kemal Bey! Siz bu işi vallahi de bilmiyorsunuz, billahi de bilmiyorsunuz!

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 11:19
  1. ahmet hakan
  2. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail yine kudurdu! 16 Filistinli gözaltında
    1. İsrail yine kudurdu! 16 Filistinli..
    2. 60 milyar TL devletin kasasına girecek
    3. "Soykırımı yapanlar yargılanmalı"
    4. Kayseri'de elim kaza! 1 asker yaşamını..
    5. Kılıçdaroğlu'nu fena gömdü: Vallahi bu..
    6. Erdoğan ve devlet erkânı Anıtkabir'de!
    7. ABD'nin bugünlerini 2016'da..
    8. Kahramanmaraş'ta 8 bin yıllık tıraş..
    9. Trafik levhalarını hedef tahtası..
    10. FETÖ'nün Bylock'tan verdiği talimat..
    11. Sağlık Bakanlığından 'yerli aşı'..
    12. Azerbaycan'da Zafer Bayramı kutlaması
    13. Bursa'da gazilerimize büyük ayıp!..
    14. Alacaklı Bankalar Türk Telekom’a ortak..
    15. Baş belası yaban domuzu 45 günlük..
    16. Yerli hava araçları için güç birliğine..
    17. Bursalı gençten kıskanılacak başarı!..
    18. Giresun'da tüp patlaması! 1 kişi..
    19. TİM’in ‘İhracat Pusulası’ ‘Peru’yu..
    20. Çin'den Trump'ın iddialarına cevap..
    Böylesi şeytanın bile aklına gelmez! Yolda enselendiler
    Böylesi şeytanın bile aklına gelmez! Yolda enselendiler
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım
    Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım
    2018 KPSS sınav sonuçları son dakika açıklandı!
    2018 KPSS sınav sonuçları son dakika açıklandı!