Kılıçdaroğlu'na destek veremeyen 22 başkan belli oldu

CHP'de, İstanbul, Ankara ve İzmir’in de arasında bulunduğu 59 il başkanı, ortak açıklama ile olağanüstü kurultaya gerekli olmadığını bildirdi.

Ankara'da toplanan il başkanları adına ortak açıklamayı Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener yaptı.

Güvener, "Kamuoyu önünde sosyal medyada basın açıklamaları ve yürütülen olağanüstü kurultay için başlatılan imza süreci partimize zarar vermektedir. CHP İl Başkanları olarak kurultay tartışmalarının imza skoruna dönüştürülerek kamuoyu önünde yapılmasını doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

KAFTANCIOĞLU: 81 İL BAŞKANI DAVET EDİLDİ

Basın açıklamasından önce kısa bir konuşma yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu , "Biz tarafımızı değil, tavrımızı belli etmeye geldik. Daha doğrusu tavrımızı koymaya geldik" dedi. Kaftancıoğlu, "Eğer bir bölgede, bir ilde örgüt adına söz söylenecekswe bu ne belediye başkanıdır, ne milletvekilidir, ne de Parti Meclisi üyesidir. Söz söyleme yetkisi olan kişi il başkanıdır" diyerekkurultay çağrısı yapan belediye başkanı, milletvekili ve PM üyelerini hedef aldı.

Kaftancıoğlu, Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener tarafından okunan açıklamanın ardından ise toplantıya 81 il başkanıın tamamının davet edildiğini açıkladı.

Açıklamada 59 il başkanının bildiriye imza verdiği söylendi ancak okunan listede sadece 55 il başkanının ismi yer aldı.

İşte bildiriye destek verdiği açıklanan 55 il başkanı:

"Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Hakkari, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak"

Açıklamada isimlerine yer verilmeyen Sakarya, Samsun, Rize ve Kastamonu il başkanlarının imzacılar arasında olduğu belirtiliyor.

Toplantıya davet edildikleri halde bildiriye imza vermeyen 22 il başkanı ise şunlar:

"Afyonkarahisar, Aksaray, Ardahan, Batman, Bartın, Bilecik, Burdur, Denizli, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Karabük, Kırklareli, Manisa, Mardin, Ordu, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova