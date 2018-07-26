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Kılıçdaroğlu'na destek veremeyen 22 başkan belli oldu

CHP'de liderlik krizi devam ediyor. Muhaliflerin imza kampanyasına karşılık olarak CHP yönetimi il başkanlarını parti merkezinde topladı. Aralarında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da olduğu 59 il başkanından Genel Merkez yönetimine destek gelirken bildiriye 22 il başkanının destek vermediği ortaya çıktı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 13:46
Kılıçdaroğlu'na destek veremeyen 22 başkan belli oldu

CHP'de, İstanbul, Ankara ve İzmir’in de arasında bulunduğu 59 il başkanı, ortak açıklama ile olağanüstü kurultaya gerekli olmadığını bildirdi.

Ankara'da toplanan il başkanları adına ortak açıklamayı Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener yaptı.

Güvener, "Kamuoyu önünde sosyal medyada basın açıklamaları ve yürütülen olağanüstü kurultay için başlatılan imza süreci partimize zarar vermektedir. CHP İl Başkanları olarak kurultay tartışmalarının imza skoruna dönüştürülerek kamuoyu önünde yapılmasını doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

KAFTANCIOĞLU: 81 İL BAŞKANI DAVET EDİLDİ

Basın açıklamasından önce kısa bir konuşma yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu , "Biz tarafımızı değil, tavrımızı belli etmeye geldik. Daha doğrusu tavrımızı koymaya geldik" dedi. Kaftancıoğlu, "Eğer bir bölgede, bir ilde örgüt adına söz söylenecekswe bu ne belediye başkanıdır, ne milletvekilidir, ne de Parti Meclisi üyesidir. Söz söyleme yetkisi olan kişi il başkanıdır" diyerekkurultay çağrısı yapan belediye başkanı, milletvekili ve PM üyelerini hedef aldı.

Kaftancıoğlu, Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener tarafından okunan açıklamanın ardından ise toplantıya 81 il başkanıın tamamının davet edildiğini açıkladı.

Açıklamada 59 il başkanının bildiriye imza verdiği söylendi ancak okunan listede sadece 55 il başkanının ismi yer aldı.

İşte bildiriye destek verdiği açıklanan 55 il başkanı:

"Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Hakkari, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak"

Açıklamada isimlerine yer verilmeyen Sakarya, Samsun, Rize ve Kastamonu il başkanlarının imzacılar arasında olduğu belirtiliyor.

Toplantıya davet edildikleri halde bildiriye imza vermeyen 22 il başkanı ise şunlar:

"Afyonkarahisar, Aksaray, Ardahan, Batman, Bartın, Bilecik, Burdur, Denizli, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Karabük, Kırklareli, Manisa, Mardin, Ordu, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 13:46
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Kilis
  4. Karabük
  5. Yalova
  6. Iğdır
  7. Ardahan
  8. Bartın
  9. Şırnak
  10. Batman
  11. Kırıkkale
  12. Karaman
  13. Bayburt
  14. Aksaray
  15. Zonguldak
  16. Yozgat
  17. Van
  18. Uşak
  19. Şanlıurfa
  20. Tunceli
  21. Trabzon
  22. Tokat
  23. Tekirdağ
  24. Sivas
  25. Sinop
  26. Siirt
  27. Samsun
  28. Sakarya
  29. Rize
  30. Ordu
  31. Niğde
  32. Nevşehir
  33. Muş
  34. Muğla
  35. Mardin
  36. Kahramanmaraş
  37. Manisa
  38. Malatya
  39. Kütahya
  40. Konya
  41. Kocaeli
  42. Kırşehir
  43. Kırklareli
  44. Kayseri
  45. Kastamonu
  46. Kars
  47. İzmir
  48. İstanbul
  49. Mersin
  50. Isparta
  51. Hatay
  52. Hakkari
  53. Gümüşhane
  54. Giresun
  55. Gaziantep
  56. Eskişehir
  57. Erzurum
  58. Erzincan
  59. Elazığ
  60. Edirne
  61. Diyarbakır
  62. Denizli
  63. Çorum
  64. Çankırı
  65. Çanakkale
  66. Bursa
  67. Burdur
  68. Bolu
  69. Bitlis
  70. Bingöl
  71. Bilecik
  72. Balıkesir
  73. Aydın
  74. Artvin
  75. Antalya
  76. Ankara
  77. Amasya
  78. Ağrı
  79. Afyon
  80. Adıyaman
  81. Adana
  82. CHP Genel Başkanı
  83. Kemal Kılıçdaroğlu
  84. il başkanları

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