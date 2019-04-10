Kılıçdaroğlu'ndan YSK'ya 'Kaos' tehdidi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrası yaptığı açıklamalarla tehdit dilini sürdürerek 'Yüksek Seçim Kurulu, alacağı bir kararla ya Türkiye'yi aydınlığa çıkaracaktır veya Türkiye'yi kaosa sürükleyecektir.' dedi.10 Nisan 2019 Çarşamba 10:51
31 Mart yerel seçimlerinde belgelerle ispatlanan usulsüzlük ve şaibelerin değerlendirilmesi sonucu başlayan yargısal süreç devam ederken, CHP'nin tehditlerinin ardı arkası kesilmiyor.
Hiçbir hukuki dayanağı olmadan sürecin durdurulmasını ''Türkiye ve İstanbul'un yararına olacaktır'' tehdidiyle dile getiren Kılıçdaroğlu, tehdidin dozunu artırdı.
Kılıçdaroğlu, "Yüksek Seçim Kurulu, alacağı bir kararla ya Türkiye'yi aydınlığa çıkaracaktır veya Türkiye'yi kaosa sürükleyecektir." dedi.
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