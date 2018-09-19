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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçimlerde ittifak açıklaması

24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile yasal ittifak, HDP ile de örtülü ittifak yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yere seçimlerde ittifaka ilişkin açıklamada bulundu.

19 Eylül 2018 Çarşamba 10:23
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçimlerde ittifak açıklaması

24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile yasal ittifak, HDP ile de örtülü ittifak yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yere seçimlerde ittifaka ilişkin açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu yerel seçimlerde Saadet Partisi ile ittifakla ilgili soruya, "Genel seçimlerde ittifak hukuki bir alt yapıya bağlı, yasası var ama yerelde ittifak yasa dışı bir olay. Ancak dirsek teması kurabilirsiniz. Bu da büyük ölçüde illerde olur. Gerekirse, “Biz, şöyle bir aday çıkarıyoruz, belediye meclis üyelerimiz şunlar…” denilir, diğer siyasi partilerin seçmenlerinin karşısına öyle çıkılır. Dediğim gibi yerelin kendi atmosferinde çözülmesi gereken bir olay." cevabını verdi.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 10:23
  1. HDP
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Saadet Partisi
  4. İYİ Parti

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