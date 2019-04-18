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Seçim 2019 Sayfası

Kılıçdaroğlu'ndan "yerel seçim" değerlendirmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: (1)- "Asıl görevimiz bundan sonra başlıyor. Belediye başkanlarımız artık seçildikleri beldede herkesin belediye başkanlarıdır. Bir partinin değil, artık o kentin belediye başkanlarıdır"- "Bizim belediye başkanlarımız harcadıkları her kuruşun hesabını millete vereceklerdir. Türkiye, yerel yönetimlerde farklı bir sürece evrilmek zorundadır. Belediye yönetimlerinde partizanlığı değil, liyakati esas alacaklardır"- "Bursa'da, Zonguldak'ta ve Giresun'da beklediğimiz sonuçları elde edemedik. Bursa içimde bir yaradır. Bursa'nın da Nilüfer Belediye Başkanımız tarafından yönetilmesi gerekiyordu. Orada eksiğimiz ya da hatamız var"

18 Nisan 2019 Perşembe 12:12
Kılıçdaroğlu'ndan "yerel seçim" değerlendirmesi

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Asıl görevimiz bundan sonra başlıyor. Belediye başkanlarımız artık seçildikleri beldede herkesin belediye başkanlarıdır. Bir partinin değil, artık o kentin belediye başkanlarıdır." dedi.

Kılıçdaroğlu, bir otelde, haber kanallarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantının açılışında konuşan Kılıçdaroğlu, eşit olmayan koşullarda bir seçim gerçekleştiğini söyledi. Halkın sağduyusuna güvenerek yola çıktıklarını belirten Kılıçdaroğlu, demokratik standartları yükseltmek, Türkiye'ye huzuru getirmek için bir mücadeleye girdiklerini dile getirdi.000

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mazbatasını dün aldığını, Ankara'yı, Antalya'yı, Adana'yı ve Mersin'i kazandıklarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Elbette ki zorluklar var, elbette bir ısınma dönemi var. Biz ve belediye başkanlarımız makamlarına oturdukları gün neyi yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Çünkü ona göre bütün hazırlıklarımız büyük ölçüde tamamlanmıştı. Fikri olarak da eylemsel olarak da neleri nasıl yapacağımızı üç aşağı beş yukarı oturup konuşmuştuk." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, bu başarının sadece CHP üyelerinin değil, o kentlerde yaşayan bütün yurttaşların ortak başarısı olduğunu vurgulayarak, insanların huzur istediğini, siyasette gerginlik ve kavgayı istemediğini ifade etti.

"Eğer birlikte yaşayacaksak huzur içinde yaşamalıyız. Birlikte yaşayacaksak birbirimize selam vermeliyiz, konuşmalıyız. Ülkenin dertlerini bir araya gelip paylaşmalıyız, konuşabilmeliyiz. Eğer bunları yapamıyorsak, vatandaş siyasete olan güvenini büyük ölçüde kaybeder." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette burada bir başarı elde ettik ama Bursa'da, Zonguldak'ta ve Giresun'da beklediğimiz sonuçları elde edemedik. Bursa içimde bir yaradır. Bursa'nın da Nilüfer Belediye Başkanımız tarafından yönetilmesi gerekiyordu. Orada eksiğimiz ya da hatamız var. Zonguldak ve Giresun'da belediye başkan adaylarımız kazanamadılar. Elbette ki ne Bursalıları, ne Zonguldaklıları ne Giresunluları suçlamıyoruz. Bir kabahat varsa, o kabahat bizim kabahatimizdir. Bir eksiklik varsa, o eksiklik bizim eksikliğimizdir. Zaten geriye dönüp bütün süreci masaya yatırmak zorundayız. Nerede hata yaptık, nerede eksiğimiz oldu, nerede başarı beklerken başarı elde edemedik, bunları oturup düşüneceğiz."

- "Olumlu dil kullanmaya özen gösterdik"

Yerel seçim kampanyası boyunca büyük mitingler yapmadıklarını, sivil toplum kuruluşlarıyla, meslek odalarıyla, kanaat önderleriyle bir araya geldiklerini anlatan Kılıçdaroğlu, bu toplantılarda sadece iktidara yönelik eleştirel bir söylemle yola çıkmadıklarını, sorunları masaya koyup çözüm anlattıklarını aktardı.

Parti örgütlerinin özellikle istediği yerlerde mitingler de yaptıklarını, bunların bir kısmını İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile gerçekleştirdiklerini anımsatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Kampanya boyunca olumlu bir dil kullanmaya özen gösterdik. Rakiplerimiz bize aklımızdan dahi geçmeyen pek çok acımasız eleştiri yaptı. Ne teröristliğimiz kaldı, ne dinsizliğimiz kaldı. Her şeyi söylediler ama ben bu eleştirilere karşı şunu söyledim, ben bu halkın ferasetine güveniyorum ve inanıyorum. Kimin iyi niyetli, kimin halk için çalıştığını, çabaladığını halkımız mutlaka takip edecektir, bilecektir dedim. Gerçekten de halkımızın takdirine layık olduk en azından belli bölgelerde. Bu, bizim için çok önemli."

Bu seçimlerde ilçe belediye başkanlarını büyükşehire aday gösterdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, ilçelerdeki başarıyı bütün kente yaymak istediklerini, ön gördükleri stratejinin büyük ölçüde tuttuğunu dile getirdi.

İYİ Parti ile ilişkilerinin, Saadet Partisi ile dirsek temaslarının olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, iki partinin Genel Başkanlarına teşekkür etti.

- "Başarıda ittifakın büyük rolü oldu"

Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın özünde demokrasiyi, birlikte yaşamayı savunduğunu, demokrasiden, huzurdan, birlikten yana olduğuna dikkati çekerek, bu başarının sağlanmasında bu ittifakın büyük rolünün olduğunun altını çizdi.

Demokratik standartları yükselten bu yerel seçim sürecinde İYİ Parti'nin de Saadet Partisi'nin de değerli katkıları olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Asıl görevimiz bundan sonra başlıyor. Belediye başkanlarımız artık seçildikleri beldede herkesin belediye başkanlarıdır. Bir partinin değil, artık o kentin belediye başkanlarıdır. İkincisi, bizim belediye başkanlarımız harcadıkları her kuruşun hesabını millete vereceklerdir. Bugüne kadar belki rastlanmayan, belki çok rahat dillendirilmeyen bir taahhütten söz ediyorum. Türkiye, yerel yönetimlerde farklı bir sürece evrilmek zorundadır, daha hakkaniyetli bir sürece evrilmek zorundadır. Belediye yönetimlerinde partizanlığı değil, liyakati esas alacaklardır. Yani işi ehline teslim edeceklerdir. Asgari ücretin 2 bin 200 lira olmasını söylemiştik. Bizim belediyelerimizde 2 bin 200 lira. AK Partili ve diğer belediye başkanlıklarında çalışan asgari ücretlilerin ücreti 2 bin 20 lira. Bu konuda da belediye başkanlarımız çalışmalarına başladılar. Önümüzdeki süreç içinde kazandığımız belediyelerde çalışan asgari ücretlilerin ücreti 2 bin 200 lira olacak. Bunu da bütün asgari ücretli arkadaşlarıma ifade etmek isterim. Seçim meydanlarında verilen siyasi taahhüdün gerçekleşmesi gerekiyor."

Bunun için belediye başkanlarının önüne 10 maddelik ana temel ilkeler koyacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Bu, yarın bütün belediye başkanlarımıza gönderilecek ve belediye başkanlarımız bu 10 temel ilkeyi masasının üstünde tutacak. Her hafta mutlaka bir kez okuyacak. Dolayısıyla halka verdiğimiz taahhüdün ne kadar değerli olduğunu ve taahhütlerin tutulmasının da siyaseten ne kadar önemli olduğunu kamuoyuna duyurmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)



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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 12:12
  1. Ankara temsilcileri
  2. CHP
  3. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

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