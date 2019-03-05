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En çok o sevindi! Kılıçdaroğlu'ndan yeni parti açıklaması

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Biz yeni bir parti kuruyoruz' derler, bize de sadece kurulan yeni partiye 'hayırlı olsun' demek düşer." dedi.

05 Mart 2019 Salı 10:50
En çok o sevindi! Kılıçdaroğlu'ndan yeni parti açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir parti kurulacağı iddialarına ilişkin, "Yeni parti kurulabilir. İnsanlar yan yana gelirler, belli bir hedef koyarlar, bir program hazırlarlar, kamuoyunun önüne çıkarlar. 'Biz yeni bir parti kuruyoruz.' derler. Bize de sadece kurulan yeni partiye 'hayırlı olsun' demek düşer." açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Hayırlı olsun''

"Ben de gazetelerden okuyorum. Ne kadar doğru veya yanlış onu bilmiyorum. Gazeteler haber yapıyorlar. Yeni parti kurulabilir. İnsanlar yan yana gelirler, belli bir hedef koyarlar, bir program hazırlarlar, kamuoyunun önüne çıkarlar. 'Biz yeni bir parti kuruyoruz.' derler. Bize de sadece kurulan yeni partiye 'Hayırlı olsun.' demek düşer."

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 10:50
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Abdullah Gül
  3. Ahmet Davutoğlu

YORUM YAZ

  • HaciHaci6 dk önce
    Gemiyi terkedenlere benim evden oy çıkmaz. Tabela partisi olurlar.
  • hülyahülya7 dk önce
    hayırlı olsun.başarılar dilerim.
  • NurNur35 dk önce
    Ne o kk başa seni mi koyacak yeni parti yakışırsın cuk diye oturursun muhalefeti iyi yapıyorsun !!
  • MilletMillet35 dk önce
    Ben her zaman yahu kardeşim cumhuriyet kurulduğundan beri kurduğumuz partiler nerede diye sorarım DP AP ANP DYP ve diğerleri. Ama CHP bin parça oluyor hiç anlaşamıyorlar buna rağmen 95 yıldır ayakta acaba neden :Çünkü müesses nizamın partisi de o yüzden Herkes şunun için uğraşıyor aman sosyal demokratlar bölünmesin ,sağ da bin parçaya bölünsün uyan merkez sağ uyan .Yeter artık parti mezarlığına gömdüğümüz partilerimiz yeter.
  • Hsmnsylm Hsmnsylm 36 dk önce
    Bay Kemal çok seviniyor elinizi çabuk tutun parti kuracaklar.. Tayyip Erdoğanın sayesinde En yüksek makamlara geldiniz, şimdi zırvalıyorsunuz kurun partinizi kurun sıfır çekersiniz, ihanete bak ya... Yazık yazık
  • YORUMYORUM43 dk önce
    Bu adam yani "KK" yargılanmalı.Devlet ve millet daha fazla tahammülümüz kalmadı.Nerede bir hainlik arkasında bunlar.
  • Deli İboDeli İbo44 dk önce
    Tabiiki memnun olacak, her türlü bölücü oluşum Kılıçdaryanoğlu için yeni bir umut demektir.Bu gün Türkiye'yi yıkmak için şeytan bile parti kursa, K.K. hemen koluna girer, tiniyetsiz herif.Ama ne yaparlrsa yapsınlar hava, civa.
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 54 dk önce
    Saflar ne kadar netleşti değil mi ?Bu birliktelik bana Mahşerde ki insanların saf saf bölük bölük Allah’ın huzuruna çıkacağı ayetini hatırlattı .... Şimdi bu ayette neden safsaf bölük bölük ifadelerinin kullanıldığı anlaşılmış oluyor değil mi?
  • Ax111Ax11156 dk önce
    Fazla sevinme Kamel bey, herkesin bir hesabı varsa ALLAH'ın da (CC) bir hesabı vardır. Değil mi? Korkma, korkma şaka yaptım. O ALLAH (CC) ki, çok mühlet vericidir. Ama Tuttu mu da bırakmaz. Sağlıcakla kalınız.
  • Mustafa KartalMustafa Kartal1 sa önce
    Peki..Mustafa Sarıgül ayrı,Muharrem İnce ayrı Karayalçın da ayrı sol partiler kuruyoruz diyerek ortaya çıkarlarsa,onlara da hayırlı olsun der misiniz,canı gönülden..

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