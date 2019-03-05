En çok o sevindi! Kılıçdaroğlu'ndan yeni parti açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir parti kurulacağı iddialarına ilişkin, "Yeni parti kurulabilir. İnsanlar yan yana gelirler, belli bir hedef koyarlar, bir program hazırlarlar, kamuoyunun önüne çıkarlar. 'Biz yeni bir parti kuruyoruz.' derler. Bize de sadece kurulan yeni partiye 'hayırlı olsun' demek düşer." açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Hayırlı olsun''

"Ben de gazetelerden okuyorum. Ne kadar doğru veya yanlış onu bilmiyorum. Gazeteler haber yapıyorlar. Yeni parti kurulabilir. İnsanlar yan yana gelirler, belli bir hedef koyarlar, bir program hazırlarlar, kamuoyunun önüne çıkarlar. 'Biz yeni bir parti kuruyoruz.' derler. Bize de sadece kurulan yeni partiye 'Hayırlı olsun.' demek düşer."