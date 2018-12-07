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Kılıçdaroğlu'ndan Yemen çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Yemen'de 5,5 milyon çocuk savaşın ortasında. İslam ülkelerini uyarıyorum ve sorumluluk almaya davet ediyorum"

07 Aralık 2018 Cuma 16:28
Kılıçdaroğlu'ndan Yemen çağrısı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İslam ülkelerini, Yemen konusunda sorumluluk almaya davet etti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Yemen'deki krize dikkat çekerken, ülkedeki olayları anlatan yaklaşık 1,5 dakikalık bir videoyu, "YemenÖlüyorİnsanlıkÖlüyor" etiketiyle paylaştı.

Yemen'de 5,5 milyon çocuğun savaşın ortasında olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "İslam ülkelerini uyarıyorum ve sorumluluk almaya davet ediyorum. Savaştırmak için değil barıştırmak için devreye girin." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 16:28
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