Kılıçdaroğlu'ndan Yazıcı'ya taziye telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'ya babasının vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi13 Nisan 2019 Cumartesi 20:48
ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'yı telefonla arayarak, babasının vefatı dolayısıyla başsağlığı dileklerini iletti.
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile telefonla görüştü.
Kılıçdaroğlu, görüşmede Yazıcı'ya babası Mustafa Yazıcı'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.
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