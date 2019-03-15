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Kılıçdaroğlu’ndan Yalova’da skandal ifade

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Zelanda’daki olayın kendilerini derinden yaraladığını, sadece bunu Müslümanların lanetlemesinin yetmediğini belirterek, "İslam dünyasından kaynaklanan terör bütün dünyada farklı yorumlara yol açtı? İslam dünyasının da oturup düşünmesi gerekiyor, ’Neden benim ülkemde terör var?’ diye.

15 Mart 2019 Cuma 21:18
Kılıçdaroğlu’ndan Yalova’da skandal ifade

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Zelanda’daki olayın kendilerini derinden yaraladığını, sadece bunu Müslümanların lanetlemesinin yetmediğini belirterek, "İslam dünyasından kaynaklanan terör bütün dünyada farklı yorumlara yol açtı? İslam dünyasının da oturup düşünmesi gerekiyor, ’Neden benim ülkemde terör var?’ diye. Düşünebiliyor musunuz, bir taraf saldırıyor ’Allah Allah’ diye öldürmeye. Öbür taraf da saldırıyor ’Allah Allah’ diye karşı tarafı öldürmeye. Nasıl oluyor bu? Silahlar kimden? Silahlar kendilerini uygar diye tanımladıkları devletlerden. Silahlar oradan, birbirlerini öldürme de buradan. Bu tuzağa artık İslam dünyasının düşmemesi lazım, uyanması lazım" dedi.


Yalova’da, Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde iş dünyası ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, programda yaptığı konuşmada, Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde iki camide cuma namazı sırasında yaşanan ırkçı ve İslam düşmanı saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.


Olayın çok acı olduğunu, bunu yapanları lanetlediğini kaydeden Kemal Kılıçdaroğlu, "Sadece Müslümanların lanetlemesi gerekmiyor. İnsan sevgisi olan, inancı olan herkesin böyle bir olayı lanetlemesi lazım. Sonuçta insanların inançlarına, kimliklerine, yaşam tarzlarına hepimizin saygı duyması gerekir. Batılı dostlarımıza seslenmek isteriz. Müslümanlık üzerinden, inanç üzerinden siyaset yapmanın ne kadar tehlikeli sonuçlar doğuracağını Yeni Zelanda örneği gösteriyor. İnsanoğlu, inanç üzerinden siyasetin ağır bedellerini ödemiştir. Tarihte 100 Yıl Savaşları denilen ve siyaset tarihinde okutulan bir bölüm var. Sadece Hristiyan dünyası, farklı mezhepler nedeniyle 100 yıl savaşmıştır. 100 yıl insanlar birbirlerini öldürmüşler. Sonunda biz neden birbirimizi öldürüyoruz? Herkesin inancı kendisine ait. Siyaset kurumu inanç dünyasına müdahale etmemeye, dini siyasete alet etmemeye özen gösterdi. Bunu yasalarla da koydu çünkü inanç üzerinden siyasetin, kimlik üzerinden siyasetin ağır bedellere yol açtığını insanoğlu gördü" dedi.


Kin tutarak sorunların çözülmeyeceğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Kin ve intikam duygusuyla siyaset yapılamaz. Siyaset bir hizmet yarışıdır. Herkes oturur, bir topluma, bir kente nasıl hizmet yapacağını anlatır. Vatandaşlar da bakarlar, ’En iyi hizmeti o veriyorsa gideceğim oyumu ona vereceğim.’ diyecektir ama düşmanlaştırarak, kin ve nefret tohumları ekerek, insanları kutuplaştırarak, adeta birbirine düşman ederek siyaset yaparsanız bunun herkese zararı olur" ifadelerini kullandı.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kişi ile Allah arasına kimsenin giremeyeceğini anlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:


"Kimin daha fazla Müslüman, kimin daha az Müslüman olduğunu belirlemeye hangi siyasetçinin yetkisi vardır? Bütün dünya yeniden oturup düşünmeli. Tabii dönüp İslam coğrafyasına da bakmamız gerekiyor. İslamiyet üzerinden insanların birbirlerini nasıl katlettiklerini görüyoruz. IŞİD dediğimiz terör örgüt, El Kaide dediğimizi terör örgütü kendi Müslümanlık anlayışlarını zorla dayatmaya çalışıyorlar. Eğer onlar dediklerini yapmazsanız katliniz vacip oluyor. Size bu yetkiyi kim verdi? Hangi inanç, hangi kimlik verdi ve İslam dünyasında yaşanan dram, İslam dünyasından kaynaklanan terör bütün dünyada farklı yorumlara yol açtı? İslam dünyasının da oturup düşünmesi gerekiyor, ’Neden benim ülkemde terör var?’ diye. Düşünebiliyor musunuz, bir taraf saldırıyor ’Allah Allah’ diye öldürmeye. Öbür taraf da saldırıyor ’Allah Allah’ diye karşı tarafı öldürmeye. Nasıl oluyor bu? Silahlar kimden? Silahlar kendilerini uygar diye tanımladıkları devletlerden. Silahlar oradan, birbirlerini öldürme de buradan. Bu tuzağa artık İslam dünyasının düşmemesi lazım, uyanması lazım."


"Türkiye’nin yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacı var. Radikal bir dönüşüme ihtiyacı var" diyen Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:


"Barış eksenli, huzur eksenli bir siyasete ihtiyacı var. Barışı en çok savunan kimdir? Savaş meydanlarından gelen Gazi Mustafa Kemal’dir. Kendisi savaş meydanlarından gelmiştir. Yemen’e de gitmiştir, Filistin’e de gitmiştir, Anadolu’da hemen hemen her cephede çarpışmıştır. Çanakkale’de yine o vardır ama savaşın ne kadar, acımasız bir yüzünün olduğunu görmüştür ve bunun tanıklığını yapmıştır. Orada demiştir ’Zorunlu olmadıkça savaş bir cinayettir.’ diye. Neden savaş, neden İslam dünyasında kan akıyor? Neden bütün İslam dünyasındaki üniversite sayısı sadece Hindistan’daki üniversite sayısından bile daha az, neden? Bunların yeniden sorgulanması lazım. Yeniden oturup düşünmemiz lazım. Yeni bir yönetime, anlayışa, duruşa ihtiyacımız var. Ahlaklı bir duruş, insana saygıyı esas alan bir duruş, herkesin inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygı duyulan bir duruşa ihtiyacımız var. Kimseyi ötekileştirmeye, kimsenin hakkının hukukunu çiğnemeye hiç kimsenin hakkı yok.Kimseyi ötekileştirmek gibi bir düşüncenin içine girmeye hakkımız yoktur. İnancımız da bu böyle öngörüyor zaten. Kültürümüz de böyle öngörüyor. Birilerinin dolduruşuna gelip bir başkasını, bir başka arkadaşı, bir başka grubu farklı görmek, onu toplumun dışına itmek asla ve asla doğru değildir. Beraber huzur içinde yaşamak zorundayız."

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 21:18
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