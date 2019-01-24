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Kılıçdaroğlu'ndan "Uğur Mumcu" paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazeteci Uğur Mumcu'yu saygı ve özlemle andığını bildirdi.

24 Ocak 2019 Perşembe 10:08
Kılıçdaroğlu'ndan "Uğur Mumcu" paylaşımı

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Mumcu'nun 24 Ocak 1993'te arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmesinin 26. yılı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında "İleri görüşlü düşünceleri ve gerçeklerin üzerine giden cesur haberleriyle öne çıkan bir aydınımızdı. O, hayatını bağımsız Türkiye ülküsüne adayan bir kahramandı. Uğur Mumcu'yu haince katledilişinin 26. yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 10:08
  1. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Gazeteci Uğur Mumcu

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