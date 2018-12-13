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Kılıçdaroğlu'ndan "tren kazasına" ilişkin paylaşım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "Ankara'da meydana gelen Yüksek Hızlı Tren kazasında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum"

13 Aralık 2018 Perşembe 13:51
Kılıçdaroğlu'ndan "tren kazasına" ilişkin paylaşım

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Trenin (YHT), Marşandiz istasyonuna girişi esnasında raylarda bulunan kılavuz tren ile çarpışmasına ilişkin paylaşımında, "Ankara'da meydana gelen Yüksek Hızlı Tren kazasında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 13:51
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