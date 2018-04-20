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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Temel Karamollaoğlu sürprizi

Erken seçim kararı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk görüşmeyi pazartesi günü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile yapacağını açıkladı.

20 Nisan 2018 Cuma 10:28
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Temel Karamollaoğlu sürprizi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçime hazırlıksız yakalandığı iddialarını reddederek, “Aylardır bekliyorduk, çünkü yönetemiyorlardı. Hazırız!” dedi. Kılıçdaroğlu, referandumdaki gibi hayır blokunu oluşturan parti ve çevrelerle birlikte 24 Haziran seçiminde nasıl birlikte hareket edeceklerini Cumhuriyet’e açıkladı.

İLK GÖRÜŞME KARAMOLLAOĞLU İLE

Kılıçdaroğlu, ‘hayır’ blokunda yer alan partilerle ve AK Parti-MHP ittifakında yer almayan tüm parti ve toplum kesimleriyle hızlı görüşmeler yaparak, ortak bir strateji belirleyeceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, ilk görüşmeyi pazartesi günü SP Genel Başkanı Karamollaoğlu ile yapacağını da açıkladı.

 "ERKEN SEÇİM BEKLİYORDUK"

Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim kararı üzerine de şu değerlendirmeleri yaptı:

-25 Haziran’da demokrasi: Bu ülkenin demokrasiyi özleyen tüm insanlarına sesleniyorum. 25 Haziran’da aydınlık bir Türkiye’ye uyanacağız. Haziran ayında Türkiye bir demokrasi destanı yazacak. 25 Haziran, tarihe demokrasinin, adaletin yeniden kazanıldığı, tek adam rejimine son verildiği bir gün olarak geçecek. 25 Haziran’dan itibaren adaletin, hukukun olduğu, herkesin özgürce hakkını aradığı bir düzene geçeceğiz. Yargının siyasi iktidarın emrinde olmadığı, hukukun üstünlüğünün ve kuvvetler ayrılığının başladığı bir gün olacak.

-Erken seçimi bekliyorduk: Erken seçim ve 24 Haziran kararı alındıktan itibaren muhalefetin ve özelde de bizim hazırlıksız yakalandığımız yorumları yapıldı. Bu yorumların hiçbir anlamı ve doğruluğu yok. Biz aylardır bu iktidarın kendisine en uygun tarihte erken seçime gidebileceğini öngörüyorduk. O yüzden biz seçime her an olacakmış gibi hazıklıydık. Örgütlerimiz hazır, milletvekillerimiz halkın arasında. Hızla seçim bildirgemizi açıklayacağız, adaylarımızı belirleyeceğiz. Ve en önemlisi hiçbir ayrım yapmadan tüm demokrasi güçleriyle birlikte hızla diktatörlük rejimine karşı ortak harekete geçeceğiz. Yönetemiyorlardı: Biz erken seçime bunlar uzun süredir ülkeyi yönetemedikleri için de hazırlıklıydık. Erken seçim de yönetemediklerinin itirafıdır. Ama iktidarlarını korumak istiyorlar. Şimdi kim demokrasiyi savunmak istiyorsa beraber hareket etmek zorundayız. Demokrasiyi, adaleti, hukuku, özgürlükleri savunan herkesle birlikte olacağız. Tek adam rejiminin ülkeyi nasıl bir felakete sürüklediğini tek tek herkese anlatacağız. Ve demokrasi gelecek, bunlar gidecek.

-Parti değil ülke seçimi: Artık 24 Haziran seçimine kimse parti seçimi olarak bakmamalı. Bu parti meselesi değil, Türkiye meselesi, ülkenin meselesidir. AK Parti’li seçmenlere sesleniyorum. Onların da demokrasi istediklerini biliyorum. Seçimde demokrasiden yana tavır almalılar. Biz demokrasiyi onlarla birlikte oluşturacağız. Hiçbir partinin seçmenini ayırmıyorum. AK Parti’li, MHP’li seçmenler de demokrasiden yana hareket edeceklerdir. Parti ayrımı yapmadan hangi partiye oy vermiş olursa olsun herkesten Türkiye’nin geleceğini düşünerek, tek parti rejiminin referandumdan bu yana ülkeyi ekonomide, dış politikada, adalette, demokraside nasıl bir felakete sürüklediğini ve erken seçim kararıyla yönetemediklerini görerek tavır almalarını istiyorum.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 10:28
  1. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Temel Karamollaoğlu
  3. erken seçim

YORUM YAZ

  • İhsan Aydogduİhsan Aydogdu1 sa önce
    Sizinle beraber olsalar ne olacak sizde hdp ile çukur ve imralı siyaseti yaparken terörist olmadıysanız karamollaoğlu asla terorist olamaz siz varken onlara kalmaz
  • KadirKadir1 sa önce
    ... neyin işbirliği!?
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi3 sa önce
    Bir milli göru$cu olarak Molla oglundan utaniyorum yaptigin ayip degilmi chp degilmiydi rahmetli erbakan hocamiza hakaretler yapan du$une biliyormusunuz chp ve hainlerle kol kola milli göru$culer bu kadar aptal degildir Ama durust ve cesur bir ba$kanimiz yok malesef
  • msfr1msfr13 sa önce
    ey temel partiyi ne hale getirdin. camiden çıkıp teröristlerle işbirliği yapmak ne zamandan beri Müslümanlık oldu.
  • şuurluşuurlu4 sa önce
    oylar saadete
  • earphoneearphone4 sa önce
    Prostatlılara kaldıysa bunların işi vay ki ne vay :)
  • eleştirmeneleştirmen4 sa önce
    görüşmek ittifak edilecek demek değildir.
  • MardinliMardinli4 sa önce
    Tabiki inşaallah yirmi beş haziran türkiye aydın bir günle uyanacak.Ve ozledigin atatürk rejimi sonu ve senin sonun olacak.İnşaallah bundan sonra istediğin askeri tahakkümü olmiyacak.İnşaallah o dostun karamolla oğlu da tarihin çöplüğüne gömülecek.Her ikinizde türkiye için bir hayırının yoktur.Hiç merak etme aziz milletimiz sizin kara tarihinizi iyi biliyor.Halede aynı zihniyettesin millet camileri askeri kışla kuranı kerim iyasadiklarinizi hiç unutmaz ve gereken dersi verecekler
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