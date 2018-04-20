Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Temel Karamollaoğlu sürprizi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçime hazırlıksız yakalandığı iddialarını reddederek, “Aylardır bekliyorduk, çünkü yönetemiyorlardı. Hazırız!” dedi. Kılıçdaroğlu, referandumdaki gibi hayır blokunu oluşturan parti ve çevrelerle birlikte 24 Haziran seçiminde nasıl birlikte hareket edeceklerini Cumhuriyet’e açıkladı.

İLK GÖRÜŞME KARAMOLLAOĞLU İLE

Kılıçdaroğlu, ‘hayır’ blokunda yer alan partilerle ve AK Parti-MHP ittifakında yer almayan tüm parti ve toplum kesimleriyle hızlı görüşmeler yaparak, ortak bir strateji belirleyeceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, ilk görüşmeyi pazartesi günü SP Genel Başkanı Karamollaoğlu ile yapacağını da açıkladı.

"ERKEN SEÇİM BEKLİYORDUK"

Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim kararı üzerine de şu değerlendirmeleri yaptı:

-25 Haziran’da demokrasi: Bu ülkenin demokrasiyi özleyen tüm insanlarına sesleniyorum. 25 Haziran’da aydınlık bir Türkiye’ye uyanacağız. Haziran ayında Türkiye bir demokrasi destanı yazacak. 25 Haziran, tarihe demokrasinin, adaletin yeniden kazanıldığı, tek adam rejimine son verildiği bir gün olarak geçecek. 25 Haziran’dan itibaren adaletin, hukukun olduğu, herkesin özgürce hakkını aradığı bir düzene geçeceğiz. Yargının siyasi iktidarın emrinde olmadığı, hukukun üstünlüğünün ve kuvvetler ayrılığının başladığı bir gün olacak.

-Erken seçimi bekliyorduk: Erken seçim ve 24 Haziran kararı alındıktan itibaren muhalefetin ve özelde de bizim hazırlıksız yakalandığımız yorumları yapıldı. Bu yorumların hiçbir anlamı ve doğruluğu yok. Biz aylardır bu iktidarın kendisine en uygun tarihte erken seçime gidebileceğini öngörüyorduk. O yüzden biz seçime her an olacakmış gibi hazıklıydık. Örgütlerimiz hazır, milletvekillerimiz halkın arasında. Hızla seçim bildirgemizi açıklayacağız, adaylarımızı belirleyeceğiz. Ve en önemlisi hiçbir ayrım yapmadan tüm demokrasi güçleriyle birlikte hızla diktatörlük rejimine karşı ortak harekete geçeceğiz. Yönetemiyorlardı: Biz erken seçime bunlar uzun süredir ülkeyi yönetemedikleri için de hazırlıklıydık. Erken seçim de yönetemediklerinin itirafıdır. Ama iktidarlarını korumak istiyorlar. Şimdi kim demokrasiyi savunmak istiyorsa beraber hareket etmek zorundayız. Demokrasiyi, adaleti, hukuku, özgürlükleri savunan herkesle birlikte olacağız. Tek adam rejiminin ülkeyi nasıl bir felakete sürüklediğini tek tek herkese anlatacağız. Ve demokrasi gelecek, bunlar gidecek.

-Parti değil ülke seçimi: Artık 24 Haziran seçimine kimse parti seçimi olarak bakmamalı. Bu parti meselesi değil, Türkiye meselesi, ülkenin meselesidir. AK Parti’li seçmenlere sesleniyorum. Onların da demokrasi istediklerini biliyorum. Seçimde demokrasiden yana tavır almalılar. Biz demokrasiyi onlarla birlikte oluşturacağız. Hiçbir partinin seçmenini ayırmıyorum. AK Parti’li, MHP’li seçmenler de demokrasiden yana hareket edeceklerdir. Parti ayrımı yapmadan hangi partiye oy vermiş olursa olsun herkesten Türkiye’nin geleceğini düşünerek, tek parti rejiminin referandumdan bu yana ülkeyi ekonomide, dış politikada, adalette, demokraside nasıl bir felakete sürüklediğini ve erken seçim kararıyla yönetemediklerini görerek tavır almalarını istiyorum.