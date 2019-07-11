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Kılıçdaroğlu'ndan TBMM Başkanı Şentop'a ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "TBMM Başkanına, mevcut sistemin büyük ölçüde aksadığını ve Türkiye'ye büyük ölçüde ağır maliyetlere yol açtığını da bir şekliyle ifade ettim"- "Parlamentoda Cumhurbaşkanlığı kararlarını izleyecek bir kanunlar kararlar birimi kurulması gerektiğini, burada yetkin hukukçuların olması gerektiğini söyledim"

11 Temmuz 2019 Perşembe 18:28
Kılıçdaroğlu'ndan TBMM Başkanı Şentop'a ziyaret

TBMM (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a, "mevcut sistemin büyük ölçüde aksadığını ve Türkiye'ye büyük ölçüde ağır maliyetlere yol açtığını" ifade ettiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Şentop'u, beraberinde TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç ile TBMM'deki makamında ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 40 dakika süren görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

TBMM Başkanlığına seçilmesinin ardından Şentop'u telefonla arayıp kutladığını, "Daha sonra makamınıza gelip sizi kutlayacağım" dediğini belirten Kılıçdaroğlu, bugün de kendisini ziyaret ettiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, göreve seçilmesi dolayısıyla Şentop'u kutladığını ve bazı düşüncelerini de aktardığını kaydetti.

Parlamentonun daha güçlü hale gelmesi, özellikle araştırma komisyonlarına, komisyonların kurulmasına ağırlık verilmesi, parlamentonun bu bağlamda ülkenin sorunlarına daha fazla eğilen bir kurum olarak ortaya çıkması gerektiğini ilettiğini aktaran Kılıçdaroğlu, görüşmeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Aynı zamanda parlamentoda Cumhurbaşkanlığı kararlarını izleyecek bir kanunlar kararlar birimi kurulması, burada yetkin hukukçuların olması gerektiğini ifade ettim. Böylece Cumhurbaşkanının yayınladığı kararnameler bir şekliyle burada anayasaya ve hukuka uygunluğu yönünden bakılmalı, denetlenmeli ve bu konuda parlamento bilgi sahibi olmalı diye. Ayrıca milletvekillerinin soru önergelerinin büyük bir kısmının cevaplandırılmadığını, bunun yürütme organını, parlamentoyu bir anlamda gölgelediğini ve dikkate almadığı şeklinde bir algıyı oluşturduğunu ifade ettim. Sayın Başkana, soru önergelerinin yürütme organının yani bakanlıkların zamanında, süresinde cevap vermesinin çok önemli olduğunu söyledim. Sayıştay üzerinde durdum. Sayıştayın, TBMM adına denetim yaptığını, TBMM adına denetim yapan bir kurumun, yani Sayıştayın raporlarının önemli olduğunu ve bu raporların süresinde Meclise gelmesi gerektiğini, Sayıştayın da sıcak tartışmaların dışında tutulması gerektiğini kendilerine aktardım."

-"Tarafsızlığı çok önemlidir"

Bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanının sistemle ilgili yeni mesajları var, revizyona sıcak bakan ifadeleri var." sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, bu konudaki düşüncelerini de Şentop ile paylaştığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, 23 Nisan konuşmasında 6 maddeden söz ettiğini ve bu 6 maddenin kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu görüşmede söylediğini anlattı.

"Özellikle Sayın Cumhurbaşkanının tarafsızlığı çok önemlidir." ifadesini kullandığını kaydeden Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı tarafsız olduğu sürece toplumun her kesiminden saygı göreceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Ama tarafsız olmayıp da bir siyasal partinin genel başkanı aynı zamanda Cumhurbaşkanı olursa bu, Cumhurbaşkanının tarafsızlığına büyük ölçüde gölge düşürür. Bunun temel nedenlerinden birisi de yüksek mahkemelere hakim tayin etmesidir. Bir partinin genel başkanı bir mahkemeye hakim tayin edemez ve bu doğru değildir ama tarafsız bir cumhurbaşkanı elbette mahkemeye hakim tayin edebilir. Bu konudaki düşüncelerimi de ifade ettim. Mevcut sistemin büyük ölçüde aksadığını ve Türkiye'ye büyük ölçüde ağır maliyetlere yol açtığını da bir şekliyle ifade ettim."


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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 18:28
  1. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  2. TBMM Başkanı Mustafa Şentop
  3. ziyaret

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