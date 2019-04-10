Kılıçdaroğlu'ndan Saadet Partisi'ne taziye ziyareti

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ortak basın toplantısı düzenlemişti. Kılıçdaroğlu, Malatya'nın Pötürge ilçesinde iki müşahitini kaybeden Saadet Partisi'ne taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Taziye diledik. Gündemi değerlendirdik" dedi.

"Neticede noktayı YSK koyacak"

Kılıçdaroğlu ayrıca "İstanbul seçimlerinde tartışmalara ilişkin, 'Tüm bu olanlar sadece dünyada değil toplum vicdanı da yaralar. Dünyanın Türkiye'nin adalet anlayışına bakışı da değişir. Umarım böyle bir yanlışın içine düşmezler." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu ise, "YSK neticede noktayı koyacak. Bu kararlar da bugüne kadar ki teamüller çerçevesinde gerçekleşecek. Vatandaşın da gönlüne uyacak bir karar verirler." diye konuştu.