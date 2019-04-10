0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Kılıçdaroğlu'ndan Saadet Partisi'ne taziye ziyareti

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Malatya'da iki müşahitini kaybeden Saadet Partisi'ne taziye ziyaretinde bulundu.

10 Nisan 2019 Çarşamba 16:59
Kılıçdaroğlu'ndan Saadet Partisi'ne taziye ziyareti

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ortak basın toplantısı düzenlemişti. Kılıçdaroğlu, Malatya'nın Pötürge ilçesinde iki müşahitini kaybeden Saadet Partisi'ne taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Taziye diledik. Gündemi değerlendirdik" dedi.

"Neticede noktayı YSK koyacak"

Kılıçdaroğlu ayrıca "İstanbul seçimlerinde tartışmalara ilişkin, 'Tüm bu olanlar sadece dünyada değil toplum vicdanı da yaralar. Dünyanın Türkiye'nin adalet anlayışına bakışı da değişir. Umarım böyle bir yanlışın içine düşmezler." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu ise, "YSK neticede noktayı koyacak. Bu kararlar da bugüne kadar ki teamüller çerçevesinde gerçekleşecek. Vatandaşın da gönlüne uyacak bir karar verirler." diye konuştu.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 16:59
  1. Malatya
  2. İstanbul
  3. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu
  4. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
  5. Saadet Partisi
  6. Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ardiyede başından silahla vurulmuş şekilde bulundu
    1. Ardiyede başından silahla vurulmuş..
    2. "Önümüzdeki sezon kadro planlamasında..
    3. CİMER'e "bilgiye erişim" alanında..
    4. AK Parti MYK toplandı
    5. İstanbul Havalimanı’na yolcu bırakan..
    6. Enerji sektörü 10. Enerji Verimliliği..
    7. "Yapısal reform adımları ihracatçıları..
    8. Mevlüt Uysal: "Büyükçekmece'deki..
    9. BTSO Başkanı Burkay:
    10. AK Parti MYK'sı Erdoğan başkanlığında..
    11. Adapazarı Belediyesinde yeni dönem ilk..
    12. Koca klimayı motosikletle taşıdılar
    13. Kılıçdaroğlu'ndan SP'ye taziye ziyareti
    14. Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun..
    15. Kamyonetle çarpışan hafif ticari araç..
    16. Dünyanın en uzun seçimi yarın..
    17. Kabadüz’de yeni dönemin ilk meclis..
    18. "7. Abdul Rahman Chughtai Sanat..
    19. "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri..
    20. Tatar: “Yapabilirsin’ diyecek bir kişi..
    21. Haymana Belediye Meclisi ilk..
    22. Başkan Çatal, halka yemek ikram etti
    23. Uysal: "24 Haziran Cumhurbaşkanlığı..
    24. Serdivan’da yeni dönemin ilk Meclis..
    25. Gizemfrit’e ‘İhracatın Yıldızı’ ödülü
    26. Başkan Uyanık, hakem hatalarına ateş..
    27. CİMER “Bilgiye Erişim” alanında 366..
    28. TSO Başkanı Sefinç’ten nehre atlayan..
    29. Kızıltepe’de sağanak yağış sonrası..
    30. AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan..
    Ekrem İmamoğlu: Bedeli ağır olur
    Ekrem İmamoğlu: Bedeli ağır olur
    YSK reddetmişti... AK Parti'den açıklama!
    YSK reddetmişti... AK Parti'den açıklama!
    Türkiye ile yakınlaşan o ülkede sokaklar karıştı
    Türkiye ile yakınlaşan o ülkede sokaklar karıştı
    Putin sözünü tam aktarmayan tercümanın sözünü kesti ve...
    Putin sözünü tam aktarmayan tercümanın sözünü kesti ve...
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi

    Günün Karikatürü

    10 Nisan 2019
    İmamoğlu CHP'li yazarı bile çileden çıkarttı! Altaylı hak vermişti, Sevilay saydırdı
    İmamoğlu CHP'li yazarı bile çileden çıkarttı! Altaylı hak vermişti, Sevilay saydırdı
    YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı!
    YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı!