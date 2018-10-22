0553 313 94 23

Emeklilikte yaşa takılanlarda son durum CHP'den EYT açıklaması

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT sorununa çözüm bulunacak mı diye bekliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken emeklilik yok açıklamasından sonra muhalefet EYT konusunda açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu son dakika olarak EYT'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

22 Ekim 2018 Pazartesi 11:52
Emeklilikte yaşa takılanlarda son durum CHP'den EYT açıklaması

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT sorununa çözüm bulunacak mı diye bekliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken emeklilik yok açıklamasından sonra muhalefet EYT konusunda açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu son dakika olarak EYT'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Emeklilikte yaşa takılanlar bu konuyla ilgili son dakika gelişmelerini takip ediyor. EYT konusunda umutlandıran yasa teklifinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tasvip etmiyoruz açıklaması emeklilikte yaşa takılanların umutlarını azalmıştı.  Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, “Yasa çıksa da 4 milyona yakın EYT’linin tamamı emekli olamayacak.700 bini kadarı emekli olabilecek” dedi. EYT konusuna ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuştu. 

"Kimse 38 yaşında emekli olurum demez"

Kılıçdaroğlu EYT'ye ilişkin şunları söyledi: "38 yaşında emeklilik zaten olmaz. Hiç kimsede çıkmaz ortaya. Ama bir hak sahibiysem ben bu hakkı kullanmak isterim diyor. 750 milyar lira açık olacakmış. Bu rakam gerçekçi değildir. Bu rakamın verilmesinin 38 yaşında emeklilik lafının söylenmesinin sosyal güvenlik sisteminde bir düzenleme yapılmasının önünü kesmek istiyorlar. Vatandaş "kardeşim sen alacakları topluyor musun? Yoksa birilerine peşkeş mi çekiyorsun" demesi lazım. Aile yardımı sigortası olsa kimse erken emeklilik arayışına girmez."

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 11:52
  1. eyt sondakika
  2. chp eyt açıklaması
  3. erken emeklilik ne zaman
  4. cumhurbaşkanı erdoğan eyt

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlaç alırken bunlara mutlaka dikkat edin!
    1. İlaç alırken bunlara mutlaka dikkat..
    2. Darbeci hainler, son ana kadar silah..
    3. Bilge Kral Aliya Saraybosna’da anıldı
    4. 4 ilde büyük operasyon! Çok sayıda..
    5. Bazen “Turp gibi” görünmek de dert
    6. Kaşıkçı cinayetinin başrolündeki isim!
    7. EYT'den 700 bin kişi emekli olacak
    8. Dünyada 4 trilyon dolarlık bir pazar..
    9. İYİ Parti'de şok! Bu sözleri söyleyip..
    10. Evde yaptıkları deney, pahalıya..
    11. Kılıçdaroğlu'ndan son dakika EYT..
    12. Avukat Fethi Ahmet Alparslan: İş..
    13. Çok konuşulacak iddia! 'Sabit kuru..
    14. Sınırda dev hareketlilik! Kuyruk 12..
    15. Gerilim iyice tırmandı! Nükleer..
    16. 4 ilde operasyon! 20 kişi yakalandı
    17. Afganistan'da Amerikan helikopterine..
    18. PKK destekçisi 11 sözde akademisyene..
    19. Maltepe'de hafriyat kamyonunun..
    20. Kaçırılan askerlerin görüntüsü..
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    Suudi Arabistan'dan yeni açıklama! Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?
    Suudi Arabistan'dan yeni açıklama! Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?