Emeklilikte yaşa takılanlarda son durum CHP'den EYT açıklaması

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT sorununa çözüm bulunacak mı diye bekliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken emeklilik yok açıklamasından sonra muhalefet EYT konusunda açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu son dakika olarak EYT'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Emeklilikte yaşa takılanlar bu konuyla ilgili son dakika gelişmelerini takip ediyor. EYT konusunda umutlandıran yasa teklifinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tasvip etmiyoruz açıklaması emeklilikte yaşa takılanların umutlarını azalmıştı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, “Yasa çıksa da 4 milyona yakın EYT’linin tamamı emekli olamayacak.700 bini kadarı emekli olabilecek” dedi. EYT konusuna ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuştu.

"Kimse 38 yaşında emekli olurum demez"

Kılıçdaroğlu EYT'ye ilişkin şunları söyledi: "38 yaşında emeklilik zaten olmaz. Hiç kimsede çıkmaz ortaya. Ama bir hak sahibiysem ben bu hakkı kullanmak isterim diyor. 750 milyar lira açık olacakmış. Bu rakam gerçekçi değildir. Bu rakamın verilmesinin 38 yaşında emeklilik lafının söylenmesinin sosyal güvenlik sisteminde bir düzenleme yapılmasının önünü kesmek istiyorlar. Vatandaş "kardeşim sen alacakları topluyor musun? Yoksa birilerine peşkeş mi çekiyorsun" demesi lazım. Aile yardımı sigortası olsa kimse erken emeklilik arayışına girmez."