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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal Eren Erdem çağrısı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'den yargılanan Eren Erdem için "Serbest bırakılmalıdır" çağrısında bulundu.

29 Haziran 2019 Cumartesi 16:57
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal Eren Erdem çağrısı!

FETÖ davasında yargılanan CHP eski milletvekili Eren Erdem için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden skandal talepte bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eren Erdem Türk milletinin bilgiye erişebilmesi adına gazetecilik yaptığı için bir yıldır haksız bir şekilde tutuklu. Bu zulüm artık son bulmalı, Eren Erdem serbest bırakılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında tutuklu eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile ilgili açıklama yaptı.

Haksız şekilde tutuklu bulunduğunu iddia etti

Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Adalet temsilcisi bağımsız mahkemeler iktidar adına değil, Türk milleti adına kararlarını verir. Eren Erdem ,Türk milletinin bilgiye erişebilmesi adına gazetecilik yaptığı için bir yıldır haksız bir şekilde tutuklu. Bu zulüm artık son bulmalı, Eren Erdem serbest bırakılmalıdır."

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 16:57
  1. FETÖ
  2. CHP eski milletvekili Eren Erdem
  3. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
  4. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  5. CHP Milletvekili Eren Erdem

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