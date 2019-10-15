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Kılıçdaroğlu 'Barış Pınarı' ile ilgili ağzındaki baklayı çıkardı! 'Fetih' kelimesi rahatsız etti

Barış Pınarı Harekatı'na ağzının ucuyla destek verdiğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü grup toplantısında ağzındaki baklayı çıkardı. Harekatın meşruiyetine gölge düşürmeye çalışan CHP lideri "Fetih" kelimesinin kullanılmasından rahatsız oldu.

15 Ekim 2019 Salı 14:58
Kılıçdaroğlu 'Barış Pınarı' ile ilgili ağzındaki baklayı çıkardı! 'Fetih' kelimesi rahatsız etti

CHP Genel BaşkanıKemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüklenen CHP Lideri, harekata ilişkin "fetih" kelimesinin kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Açıp TDK'nın sözlüğüne bakmış!

CHP Lideri, "Malum ordumuz Suriye'de, kendi güvenliğiniz için. Yapılanın bir savaş olduğu söyleniyor, evet. Bu söyleniyorsa, bunu AK Parti'nin yetkilileri de söylüyor. Ama başkası savaş deyince, kızıyorlar. Savcılar harekete geçiyorlar. Neden savaş dedin? Ama senin bakanların 'savaş' dedi. Peki Suriye politikası hanedana göre mi değişecek, adamına göre mi olacak? Ve beyefendi kalkıyor, Suriye'nin fethinden söz ediyor. Açtım, TDK'nın sözlüğüne baktım. Bir devleti, savaşarak almak deniyor. Nasıl olur da Suriye'de fetihten söz eder, hangi gerekçeyle?" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 14:58
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. CHP
  4. 15 Temmuz paraları
  5. grup toplantısı
  6. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • BenceBence12 dk önce
    Bence onlardan hiç bir farkı yok
  • Üç hilalÜç hilal14 dk önce
    Senin .. ve çakal ortaklarına karşı fetih süresini okumak nereni rahatsız etti.
  • PatriyotPatriyot19 dk önce
    Kemal Bey,tabanda bazı rahatsızlık var. Özellikle vatansever CHP seçmeni, HDP ile ittifaka öfkeli. İyi Parti ve Saadetle ittifak devam etsin yoksa CHP'den ayrılırız diyenler var. Sayın Kılıçdaroğlu, tabanın rahatsızlığını görmeli, yeni politikalar geliştirmeli.
  • saysay21 dk önce
    nerene batıyor .........
  • Siyasi kavun Siyasi kavun 25 dk önce
    Fetih kelimesini anlaman için imanın sağlam olmalı. Bence ilk önce iman kelimesinin anlamına bak sözlükten
  • TrabzonsporTrabzonspor30 dk önce
    Chp nin Atatürk zamanında kabul ettiği misak-i milli sebebiyle fetih demiş olmasınlar bay kemal.
  • ÖmerÖmer32 dk önce
    Devlet Bahçeli'yi bir kez daha taktir ettim.
  • ihsihs37 dk önce
    Esed'in avukatı
  • KamilKamil38 dk önce
    fetih kelimesinden değil fetih suresinin okunuşundan rahatsız olabilir.
  • Gel pisi pisiGel pisi pisi41 dk önce
    80 yılı devirmiş bir Siyasi partinin başkanı olupta fetihin anlamını TDK ya bakıp öğrenen bir ahmak. O pek aydın okumuş pek kültürlü birikimli çağdaş chp seçmeni senin gibi bir zavalliya Oy verip birde utanmadan benim oyum dağdaki cobanla bir mi diyor ya , Bana bir şey oluyor.
  • SalihSalih42 dk önce
    Sen kimden yanasın ? KK muhalefet yopmanın hiç sırası değil.savaşmıdır? fetihmidir ?harekatmıdır? her neyse detaylarda boğulmasadede gel vakit birlik vaktidir.hep birlikte ülkemizi müdafa etmek vaktidir.
  • hasanhasan42 dk önce
    Muslumanlar ordumuz icin fetih suresi okuyor ya.. Kurandaki Fetih suresinden rahatsız olmuş. kıvırıyor..
  • HAVVA TARAKÇI HAVVA TARAKÇI 43 dk önce
    BU ADAM TAMAM KİTKAFALI ALLAH İSLAH ETSİN
  • GerçekGerçek43 dk önce
     beyin yok gerçekten.
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 45 dk önce
    “Fetih” sözcüğü, biz müslümanlar arasında kullanılır. Ve Anlam bütünlüğü içerisinde, herhangi bir yerin ZULÜMDEN KURTULMASI İÇİN nefsine uyarak değilde Allah’ın emirlerine uyarak ele geçirmesi ve oranın halkının zalim yöneticilerden kurtarılması anlamına gelir.... Başka dinden olanlar vs olan insanlar bu sözcüğü anlamaz
  • ahmetahmet45 dk önce
    ABD/NATO adina MIT TIRLARI casusluk ve vatana ihaneteyleminin bas sorumlusu kanun kacagi Can Dundar ile AYNI AGIZ farkinda misiniz? Bunlar mankurt zihinler duadan nem kaptigi gibi ezandaki hayya lel Felah(haydi kurtulusa) i da isyana davet zannediyorsa sasirtici olmaz!
  • HanHan45 dk önce
    Bay kemal konuşuyor
  • MülayimMülayim45 dk önce
    Gönülleri fethediyoruz diyeceğim ama ondan da anlamazsın ki kılıjdaroğlu
  • mutmainemutmaine47 dk önce
    GEREKÇESİNİ İSLAM DİNİ VE ALLAHIN PEYGAMBERİ VERİYOR.. Zoruna gitmesin ! Bunu hazmedemeyenler zaten bellidir, Allahın ayetleri sanki sadece bize inmiş gibi konuşuyorlar...yazık.
  • DermanDerman49 dk önce
    Kilicdaroglu barismi yarismi yoksa benide cepeye goturun,mu diyon .icin yaniyor biliyoruz,sen uzuldukce biz,sevinemiyoruz sabir cekmeni diliyom.
  • Tata TongaTata Tonga51 dk önce
    muhalefete operasyon hız kesmeden devam ediyor...
  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 55 dk önce
    AÇILIN K K GELİYOR KAÇIN KENARA .
  • Murat gözükaraMurat gözükara57 dk önce
    Bu zata kalsak ülkeyi ele geçirseler umurunda değil...

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