Kılıçdaroğlu 'Barış Pınarı' ile ilgili ağzındaki baklayı çıkardı! 'Fetih' kelimesi rahatsız etti

CHP Genel BaşkanıKemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüklenen CHP Lideri, harekata ilişkin "fetih" kelimesinin kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Açıp TDK'nın sözlüğüne bakmış!

CHP Lideri, "Malum ordumuz Suriye'de, kendi güvenliğiniz için. Yapılanın bir savaş olduğu söyleniyor, evet. Bu söyleniyorsa, bunu AK Parti'nin yetkilileri de söylüyor. Ama başkası savaş deyince, kızıyorlar. Savcılar harekete geçiyorlar. Neden savaş dedin? Ama senin bakanların 'savaş' dedi. Peki Suriye politikası hanedana göre mi değişecek, adamına göre mi olacak? Ve beyefendi kalkıyor, Suriye'nin fethinden söz ediyor. Açtım, TDK'nın sözlüğüne baktım. Bir devleti, savaşarak almak deniyor. Nasıl olur da Suriye'de fetihten söz eder, hangi gerekçeyle?" ifadelerini kullandı.