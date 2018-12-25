Kılıçdaroğlu saçmaladı: Amaçları ekonomik gündemi saklamak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef göstermesiyle Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın gözaltına alınmasını "büyük bir korkutma ve sindirme çabasının ürünü" olarak nitelendirerek, "Asıl amaçları Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik gündemi saklamak" dedi.

Cumhuriyet'ye yer alan habere göre, CHP'nin dünkü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında sanatçılar Akpınar ile Gezen'in gözaltına alınması ele alındı. MYK üyeleri tek tek söz alarak bu konuda görüşlerini bildirirken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da bu konuda bir değerlendirme yaptığı öğrenildi.

'Korkutma ve sindirme çabası'

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, Akpınar ve Gezen'in gözaltına alınmasını, "Büyük bir korkutma ve sindirme çabasının bir ürünüdür" diye değerlendirdi. Akpınar ve Gezen hakkında soruşturma açılması ve iki ismin polis eşliğinde adliyeye götürülmesiyle Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik gündemin saklanmak istendiğini kaydeden Kılıçdaroğlu'nun, "Bu gündem üzerinden tartışmaların önünü kesmek istiyorlar. Sonuna kadar bu arkadaşlarımızla birlikte olacağız ve dayanışacağız" dediği belirtildi.