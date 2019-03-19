Kılıçdaroğlu HDP ile ittifaka zarar gelmesin diye Sezai Temelli'nin sözlerini geçiştirdi!

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak kurduğu için kendi tabanı da dahil olmak üzere büyük tepki çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik eleştirilerine cevap verdi. Milliyet'ten Didem Özel Tümer'in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu "Biz dinlemiyoruz. İstediği kadar konuşsun. Yalan ve iftira üzerine kampanya götürülebilir mi? Beka, terör, PKK, YPG… Bunları söylüyor" dedi.

"Sezai Temelli'nin kendi görüşü"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin "Mansur Yavaş da bilecek ki, seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse, bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürdün oyuyla seçilmiştir" değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Biz herkesin oyuna talibiz. Sezai Temelli'nin kendi görüşüdür. Ben kalkıp da bir siyasi lidere, bir siyasi genel başkana şöyle, böyle konuş deme yetkisine sahip değilim. Ama biz sandıkta ittifak dedik. Herkesin oyuna talibiz. Ekrem İmamoğlu, İsmail Ok, Mansur Yavaş da talip. En çok da AK Partili vatandaşların oylarına talibiz. Onların ciddi oyu ve rahatsızlıkları var. Neden AK Partili kardeşlerime ‘oturup bir vicdan muhasebesi' diyorum. Bunun için. Kim oy verirse teşekkür ederiz." dedi.

Tepki çeken Yeni Zelanda açıklaması

- "İslam dünyasından kaynaklanan terör" ifadeniz Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından eleştirildi.

Kılıçdaroğlu: "İslam karşıtı, ırkçı terörü kınadık, lanetledik. Sadece İslam dünyasının değil, Batı dünyasının da lanetlemesi lazım. O teröristin yetişmesini sağlayan, atmosferi yaratan Batı dünyasının oturup düşünmesi lazım. Yarın başka bir ülkede olursa ne yapacağız? Batı dünyasını dostça uyarmamız lazım."