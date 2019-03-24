Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine ziyaret
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit Jandarma Komando Murat Yüksel'in Büyükada'da yaşayan ailesini ziyaret etti.24 Mart 2019 Pazar 15:19
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit Jandarma Komando Murat Yüksel'in Büyükada'da yaşayan ailesini ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri buluşması için geldiği Büyükada'da 1995'te şehit olan Yüksel'in ailesinin evine gitti.
Ziyarette Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül de eşlik etti.
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