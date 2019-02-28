Kılıçdaroğlu: Tek isteğim düşünerek oy kullanmanız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Hükümete yönelik eleştirilerini sıralayan Kemal Kılıçdaroğlu, tartışılacak bir açıklama da yaptı.

"Tek isteğim düşünmeniz"

Kılıçdaroğlu halka hitap ederken şu ifadeleri kullandı: "Her birimizin vatandaş tek tek olarak sorumluluğu var. Bu sefer seçimlere düşünerek gidelim. Oyumuzu düşünerek kullanalım, benim istediğim sadece bu. Şu veya bu partiye angaje olmayın. Futbol takımı tutar gibi partiler tutulmaz. Bir parti hata yaparsa dersin ‘Kusura bakma kardeşim, hata yaptın, verdiğin sözü tutmadın.' Hani dünya lideri olacaktık? Nerede bu liderlik? Her gelenin tokatladığı bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıyayız. Sizlerden istirhamım sandığa giderken düşünerek, elinizi vicdanınıza koyarak oy kullanın" diye konuştu.