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Kılıçdaroğlu: Tek isteğim düşünerek oy kullanmanız

Futbol takımı gibi parti tutulmayacağını söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçmenlere, "Sizlerden istirhamım sandığa giderken düşünerek, elinizi vicdanınıza koyarak oy kullanın" dedi.

28 Şubat 2019 Perşembe 09:02
Kılıçdaroğlu: Tek isteğim düşünerek oy kullanmanız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Hükümete yönelik eleştirilerini sıralayan Kemal Kılıçdaroğlu, tartışılacak bir açıklama da yaptı.

"Tek isteğim düşünmeniz"

Kılıçdaroğlu halka hitap ederken şu ifadeleri kullandı: "Her birimizin vatandaş tek tek olarak sorumluluğu var. Bu sefer seçimlere düşünerek gidelim. Oyumuzu düşünerek kullanalım, benim istediğim sadece bu. Şu veya bu partiye angaje olmayın. Futbol takımı tutar gibi partiler tutulmaz. Bir parti hata yaparsa dersin ‘Kusura bakma kardeşim, hata yaptın, verdiğin sözü tutmadın.' Hani dünya lideri olacaktık? Nerede bu liderlik? Her gelenin tokatladığı bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıyayız. Sizlerden istirhamım sandığa giderken düşünerek, elinizi vicdanınıza koyarak oy kullanın" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 09:02
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Batman
  3. CHP

YORUM YAZ

  • ali canali can9 dk önce
    Terbiyesiz herif. Ne demek DÜŞÜNÜN. Reis Düşünür bizim yerimize meraklanma sen.
  • okkeşokkeş26 dk önce
    çok doğru demiş, futbol takımı tutar gibi parti tutmuyorum,oy kullanırken elimi vicdanıma koyup kullanacağım, vicdanım asla size yakın olmaaaz
  • AlperAlper30 dk önce
    Allah ,kuranda yüzlerce ayette,akletmemizi söyler .Gelenekde ise ,Şeyh, ş İh lider senin için düşünür,islam akıl dini değildir der ama bunu söylerken bile akıllazım. Neden yanlışyolda gidilir?Dünya lık için,anlayana,düşün.
  • bekirbekir40 dk önce
    Bu sahtekarı başa geçiren milletin vay haline....
  • biilginbiilgin44 dk önce
    insanlar gerçekten düşünseler AKP öncesi ve AKP sonrası diye gerçekten size oy vereceklerini mi zannediyorsunuzİnşallah gerçekten düşünürlerde o zaman görürdünüz gününüzü
  • Hilâl Hilâl 52 dk önce
    Kıçıdaroglusenin düşüncekabiliyetin varmıacabachpkk kolkola terörist sevicisi KKşehitailesini mahkemeye verecek kadar aşağılıkşerefsizkanı bozuk haysiyetsiz kasettaroğlu sun bin oyum da olsasana vermem vatan hainiitlerile yola devamet kandiAtatürk'ünkurduğupartiyichpkkuzantılarınıdoldurdun meclisesoktunuzsana üçünbirini verir bu millet zillet keMal
  • Ax111Ax11152 dk önce
    Aklı sıra psikolojik çıkarımda bulunacak da seçmeni etkileyecek. Bunlar ajite çıkışlar. Boş işler. Bu millet, bu numaraları yemiyor artık. Anlaşılan üç beş oyun hesabını yapacak kadar sıkıntılı durum var. Ki öyle de. Halk içinden gelen bilgilere göre de 31 Mart akşamı CHP için matem gecesi olacak. Bu nasıl olacak Şöyle: Hem oy kaybı yaşayacak CHP. Hem de DSP'ye oy kayması olacak. CHP içindeki sağlam Atatürkçü kesimin , CHP’nin Atatürk’le uzaktan yakından bir alakasının kalmadığına inanması. Bu oyların da AK Parti ve MHP’ye yönelmedurumu var. Bakın aklınıza başka şeyler gelmesin. Ama durum CHP için gerçekten vahim. Bu yerel olmasına rağmen seçimlere yansıyacak. Hatta böyle bir hezimet durumunda CHP’nin, HDP’nin, FETÖ’nün işbirli yaparak her yola baş vurabilecekleri de konuşulanlar arsında. Sonumuz hayrolsun.
  • vagifvagif52 dk önce
    InsanALLAHINyaratdigi yeganevarlikdirkisuuruilehereketetmelidir beyninde dusunerek ...HeyvanINSTINKLEhereketeder ...Yaksinedirpisnedirmeseliniunutandun dundurbu gunbugundur siyasetyok FURSATCILIKDIR
  • Deli İboDeli İbo1 sa önce
    Düşündüm....Düşündüm....Düşündüm...Senin gibi bir yalancıya, iftiracıya, vatan düşmanına, PKK seviciye, sözünü tutmayana, her an yanar dönere oy vermekten vazgrçtim.
  • DüşünüyorumDüşünüyorum1 sa önce
    O halde var oluyorum değil mi Kemal abi,sende düşün ama her şey karşılıklı biliyorsun !
  • ihsanihsan1 sa önce
    doğru söylemiş pkk hdp ile iş birliği yapan chp ye oy verilirmi düşünün

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