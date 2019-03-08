Kılıçdaroğlu'ndan Patriği Mesrob Mutafyan taziye telefonu
Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın vefatı nedeniyle Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan'ı telefonla aradı08 Mart 2019 Cuma 16:04
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın vefatından dolayı Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan'ı telefonla aradı.
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Patrikvekili Başpiskopos Ateşyan'ı telefonla arayarak, taziyelerini iletti.
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