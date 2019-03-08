Kılıçdaroğlu'ndan Patriği Mesrob Mutafyan taziye telefonu Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın vefatı nedeniyle Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan'ı telefonla aradı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın vefatından dolayı Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan'ı telefonla aradı. CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Patrikvekili Başpiskopos Ateşyan'ı telefonla arayarak, taziyelerini iletti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.