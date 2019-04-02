Kılıçdaroğlu'ndan Miraç Kandili mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Bu mübarek gecenin ve edilen duaların ülkemizde huzura, barışa, kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyorum"02 Nisan 2019 Salı 20:14
ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kandiller dualarımızın kabul edildiği günlerdir. Güzel ülkemizde artık huzura, sakinleşmeye, normalleşmeye ihtiyaç var. Tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutluyor, bu mübarek gecenin ve edilen duaların ülkemizde huzura, barışa, kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
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