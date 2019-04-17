Kılıçdaroğlu'ndan mazbata değerlendirmesi

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasına ilişkin, "Bu başarı, bu topluma hizmet etmek için yola çıkan insanların başarısıdır. Bu başarı, birlikte yaşamak isteyen milyonların başarısıdır." dedi.

CHP tarafından, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu'nun mazbata törenini televizyondan izlerken yaptığı değerlendirmeye ilişkin video paylaşıldı.

Kılıçdaroğlu, videoda çok mutlu, huzurlu ve duygulu olduğunu belirtti.

Büyük bir başarı elde ettiklerini dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Türkiye için, çocuklarımız için, onların geleceği için, demokrasimiz için, hep birlikte huzur içinde yaşamak için. Bu başarı, bu topluma hizmet etmek için yola çıkan insanların başarısıdır. Bu başarı, birlikte yaşamak isteyen milyonların başarısıdır. Mutluluğumu ancak böyle anlatabiliyorum. Milletvekili arkadaşlarım, MYK'de görev alan Genel Başkan Yardımcısı arkadaşlarım, Grup Başkanvekili arkadaşlarım ve CHP'nin bütün personeli gerçekten de gecesini gündüzüne katarak çalıştı, çaba harcadı, emek harcadı, güzel bir sonuç elde ettik, Türkiye'ye hayırlı olsun."