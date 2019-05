Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş’a tebrik ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mansur Yavaş’ı ziyaret etti.

Belediye binası önünde Kılıçdaroğlu’nu karşılayan Mansur Yavaş, daha sonra makam odasında yaklaşık 25 dakika süren bir görüşme yaptı. Görüşmeye CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar katıldı. Kılıçdaroğlu ve Yavaş görüşmenin ardından toplantı odasında basın mensuplarının karşısına geçti.

“Ankaralılar güvendiler ve bizi başkan seçtiler”

Zorlu bir seçim süreci geçirdiklerini hatırlatarak konuşmaya başlayan Mansur Yavaş, “2014 yılında da aynı şekilde benim adaylığıma karar verirken kamuoyundaki tereddütler, belki parti içerisindeki bir takım karşı çıkışlara karşı bize güvendiniz ve arkamızda durdunuz. Yine 2019 yılında da aynı şekilde adaylığımız söz konusu olduğu zaman hem kamuoyunda belki basın içerisinde hem parti içerisinde farklı fikirlerde vardı ama bize güvenerek arkamızda durdunuz. Sonuç olarak vermiş olduğunuz isabetli kararlarla bugün ülkemizde 11 tane büyükşehir belediye başkanlığını kazanmış olduk. Bana güveninizi ekip olarak boşa çıkarmayacağımıza emin olabilirsiniz. Sizin bu göstermiş olduğunuz irade karşısında Ankaralılarda güvendiler ve bizi başkan seçtiler. Bu irade sandığa yansıdı. Yine onlarında güvenlerinin boşa çıkmamak için elimizden gelen çalışmayı yapacağız. Geçen süre içerisinde mecliste birtakım tartışmalar oldu ama bunları aşacağımızı düşünüyoruz.” diye konuştu.

“Güzel bir ekip kurarak Ankaralıya verdiğimiz sözlerin hepsini yerine getireceğiz”

Açıklamasında Kılıçdaroğlu’na belediyenin durumundan da bahseden Yavaş, “14 milyar bütçemiz var. 8.5 milyar lira belediyenin Ego ve ASKİ dahil borcumuz var. Bunların bir kısmı takvime bağlı. Şirketlerinde 890 milyon lira borcu var. Yine belediyemizde toplam 28 bin 183 personelimiz var. Bunların bir kısmı memur bir kısmı da şirketlerde çalışıyor. Ama bugüne kadar da hiçbir zaman bu süre zarfında ‘bir enkaz devraldık borcumuz çok’ falan demedik. Çünkü ekip olarak bunların hepsini aşacağımıza projelerimizin hepsini vadettiğimiz ne varsa gerçekleştireceğimiz konusunda hiçbir şüphem yok. Güzel bir ekip kurarak Ankaralıya verdiğimiz sözlerin hepsinde yerine getireceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Kentin pek çok sorunu var ama sorunlardan şikayet eden değil sorunları çözen başkan kimliği var”

Mansur Yavaş isminin sadece Ankara’da değil tüm Türkiye’de bir marka olduğunu dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu, “Çalışmasıyla başarılarıyla ön görüsüyle bir kente hizmet verme aşkıyla dolu olan bir isimdir Mansur Yavaş. Önümüzdeki süreçte bunu hep birlikte göreceğiz. Harcadığı her kuruşun hesabını Ankaralıya veren Ankara’yı Türkiye’nin en önemli kentlerinden birisi haline getiren kültürüyle, birikimiyle, tarihiyle, doğasıyla, müzeleriyle, kültür merkezleriyle bütün bunları yapacak olan bir belediye başkanımız var. Kendisi bütün bu başarıları gerçekleştireceğini ifade ediyor. Bizde hep beraber izleyeceğiz göreceğiz. Ankara’nın güzel bir türküsü var ‘Ankara Ankara güzel Ankara, Seni görmek ister her bahtı kara’ diye. Gerçekten de Mansur Yavaş başkanımızdan beklediğimiz budur. Her bahtı karanın gelip Ankara’yı gezdiği zaman mutlu olacağı bir Ankara. Bunu arzu ediyoruz. Kentin pek çok sorunu var ama sorunlardan şikayet eden değil sorunları çözen başkan kimliği ile lanse etti kendisini Ankaralılara. Dolayısıyla önümüzdeki süreç içerisinde sanıyorum el birliği ile gönül birliği ile diğer belediye başkanlarıyla iş birliği yaparak pek çok sorunu aşacaktır.” dedi.

“Kısır tartışmalar yerine Ankaralıya hizmet veren bir belediye meclisi görmek ve yaşamak işitiyoruz”

Belediye meclisinde çoğunluğunun olup olmamasının bir önemi olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Şunun için önemi yok. Siz bir hizmet yapıyorsunuz Ankaralılar için yapıyorsunuz. Dolayısıyla vicdan sahibi herkesin getirilen projenin yapılacak yatırımın Ankaralıların yararına olduğu sürece buna itiraz edeceklerini düşünmüyorum. Ankaralıların yararınaysa ve yapılan harcamaların hesabı veriliyorsa herkes tarafından desteklenmesi lazım. Mecliste tartışmalar olabilir. Ama bu tartışmalar projenin niteliği olabilir projenin maliyeti olabilir projenin yararı olabilir bu çerçevede olacak tartışmalar verilecek hizmetin kalitesini arttıracaktır. Kısır tartışmalar yerine Ankaralıya hizmet veren bir belediye meclisi görmek ve yaşamak işitiyoruz. Ben Sayın Başkana yürekten başarılar diliyor öncelikle seçimi kazandığı içindaha sonrada yapacağı güzel hizmetler için kutluyorum.” diye konuştu.