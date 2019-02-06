Kılıçdaroğlu'ndan Macron'a tepki

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, 24 Nisan tarihini sözde Ermeni soykırımını anma günü olarak ilan edeceğini açıklamasını, derin bir üzüntü ile karşılıyor ve şiddetle kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, sözde Ermeni soykırımı anma günü ilanına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Macron'un 24 Nisan tarihini sözde Ermeni soykırımını anma günü olarak ilan edeceğini açıklamasını derin bir üzüntü ile karşıladığını ve şiddetle kınadığını belirten Kılıçdaroğlu, 1915 yılında yaşanan ve hem Ermeniler için hem Türkler için büyük bir travma yaratan olayların, iki halkın hafızasında derin yaralar bırakan bir trajedi oluşturduğunu ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu trajedinin izlerini silmek ve hafızalarda bıraktığı yaraları onarmak, üçüncü ülkelerin bu konuda yersiz ve gereksiz kararlar almaları ile mümkün değildir. Geçmişte yaşanan acı olayların günlük siyasi hesaplara malzeme yapılması, iki toplum arasında yeniden köprü kurulmasına yardımcı olmamaktadır. Yapılması gereken, Türkiye ve Ermenistan halklarının ayrışmasını ortadan kaldıracak adımların atılması ve yeni nesillerin çatışmacı değil, barışçı bir anlayış esasına dayalı biçimde geleceğe bakmalarını sağlamak olmalıdır. Türkiye ve Ermenistan, üçüncü ülkelerin müdahalesi olmaksızın bunu pek ala başarabilecek imkana sahiptirler."