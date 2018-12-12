Kılıçdaroğlu 'kaos' çağrısı yaptı! "Meydanlara inin"

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Kılıçdaroğlu'ndan skandal çağrı

Ankara'da düzenlenen insan hakları ve adalet çalıştayında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir skandala imza attı. Kaostan ve kargaşan medet ummasıyla bilinen Kılıçdaroğlu konuşmasında işçilerin isyan etmesi gerektiğini ileri sürerek "sokağa çıkın" çağrısı yaptı.

İşte Kılıçdaroğlu’nun o skandal sözleri;

"Bir devlet benim çalışma hakkımı teslim etmiyorsa, sosyal devlet olma anlayışından uzaklaşmış demektir. En çok isyan etmesi gereken sendikalar. Anayasa, çalışma ve dinlenme hakkı var diyor... Hak aradı diye eğer işçiler hapse atılıyorsa ve iki büyük sendika sessiz kalıyorsa ciddi bir sorunumuz var demektir. 'Ücretleri elden vermeyin bankaya yatırın oradan çekelim, elden verdiğin zaman sigorta pirimimi ödemiyorsun, vergi vermiyorsun' diyor işçiler. 'Tahta kurusu var yatamıyorum' diyorlar.

"Bütün meydanların dolması lazım"

Bunu istedi diye işçiler topluca hapse atıldı. İnsaf ya, bütün meydanların dolması lazım. Şimdi diyecekler ki, 'Kılıçdaroğlu işçileri isyana teşvik ediyor'... Eğer siz kendi haklarınıza sahip çıkmıyorsanız kimse vermez. İnsanlık tarihi hak arama mücadelesi tarihidir. Siz anayasanın sizlere tanıdığı hakka dahi sahip çıkmıyorsanız bir sorun var demektir."