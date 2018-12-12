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Kılıçdaroğlu 'kaos' çağrısı yaptı! "Meydanlara inin"

Ankara'daki insan hakları ve adalet çalıştayında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, işçilerin isyan etmesi gerektiği söyleyerek "meydanlara çıkın" çağrısında bulundu. Fransa'yı savaş alanına çeviren 'sarı yelekliler'in protesto gösterilerinin ardından bu çağrıyı yapması Kılıçdaroğlu'nun en iyi bildiği şey olan 'kaostan beslenme çabası' şeklinde yorumlandı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 10:56
Kılıçdaroğlu 'kaos' çağrısı yaptı! "Meydanlara inin"

Dünya Fransa’daki ‘sarı yeleklilerin’ protesto gösterilerini konuşurken bunu fırsat bilen Türkiye’deki şer odakları Gezi kalkışmasının ikinci versiyonunu devreye sokma çabasına girişti.

Kılıçdaroğlu'ndan skandal çağrı

Ankara'da düzenlenen insan hakları ve adalet çalıştayında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir skandala imza attı. Kaostan ve kargaşan medet ummasıyla bilinen Kılıçdaroğlu konuşmasında işçilerin isyan etmesi gerektiğini ileri sürerek "sokağa çıkın" çağrısı yaptı.

İşte Kılıçdaroğlu’nun o skandal sözleri;

"Bir devlet benim çalışma hakkımı teslim etmiyorsa, sosyal devlet olma anlayışından uzaklaşmış demektir. En çok isyan etmesi gereken sendikalar. Anayasa, çalışma ve dinlenme hakkı var diyor... Hak aradı diye eğer işçiler hapse atılıyorsa ve iki büyük sendika sessiz kalıyorsa ciddi bir sorunumuz var demektir. 'Ücretleri elden vermeyin bankaya yatırın oradan çekelim, elden verdiğin zaman sigorta pirimimi ödemiyorsun, vergi vermiyorsun' diyor işçiler. 'Tahta kurusu var yatamıyorum' diyorlar.

"Bütün meydanların dolması lazım"

Bunu istedi diye işçiler topluca hapse atıldı. İnsaf ya, bütün meydanların dolması lazım. Şimdi diyecekler ki, 'Kılıçdaroğlu işçileri isyana teşvik ediyor'...  Eğer siz kendi haklarınıza sahip çıkmıyorsanız kimse vermez. İnsanlık tarihi hak arama mücadelesi tarihidir. Siz anayasanın sizlere tanıdığı hakka dahi sahip çıkmıyorsanız bir sorun var demektir."

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 10:56
  1. Ankara
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. işçi
  4. isyan
  5. Gezi Parkı
  6. Gezi olayları
  7. Paris
  8. sarı yelekliler
  9. insan hakları ve adalet çalıştayı

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