Kılıçdaroğlu'ndan "İsmail Cem" paylaşımı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "Aramızdan ayrılışının yıl dönümünde İsmail Cem'i saygı ve rahmetle anıyorum"

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem'i vefatının 12. yılında saygı ve rahmetle andığını bildirdi. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsmail Cem, başarılı bir gazeteci, memleket sevdalısı bir siyasetçi ve örnek bir devlet adamıydı. Aramızdan ayrılışının yıl dönümünde İsmail Cem'i saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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