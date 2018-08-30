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Kılıçdaroğlu'ndan İnce'yi çıldırtacak açıklama!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "24 Haziran seçimlerinden sonra da bırakmayı düşünüyordum. Sayın İnce'yi, benden sonra genel başkanı olması için aday gösterdim. Aklımızda bu vardı. Ancak sonrasında yapılanlar maalesef güven verecek şeyler değil, bana güven vermedi" dediği iddia edildi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 10:05
Kılıçdaroğlu'ndan İnce'yi çıldırtacak açıklama!

Hürriyet'in haberine göre Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimleri sonrası partisinde başlayan olağanüstü kurultay tartışmalarıyla ilgili olarak Parti Meclisi (PM) toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, toplantıda 24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile bir araya geldiği akşam yemeğine ilişkin sessizliğini bozdu. Kılıçdaroğlu'nun yemekte İnce'nin kendisine "Genel başkanlığı bırak onursal başkan ol" teklifini getirdiğini hatırlatarak "Ben de bunu yapmayacağımı söyledim ve kendisinin genel başkan olması durumunda partinin bir hafta içinde dağılacağını da söyledim" dediği öğrenildi.

'24 HAZİRAN SONRASI YAPILANLAR GÜVEN VERMEDİ'

Kılıçdaroğlu'nun "Ben sonsuza kadar genel başkan olmayacağım. İlla ki bırakacağım. Bir yerde bırakacağım. 24 Haziran seçimlerinden sonra da bırakmayı düşünüyordum. Sayın İnce'yi, benden sonra genel başkanı olması için aday gösterdim. Aklımızda bu vardı. Ancak sonrasında yapılanlar maalesef güven verecek şeyler değil, bana güven vermedi. Süreç çok farklı bir noktaya gitti" dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun bunları Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'e de anlattığını dile getirdiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun, İnce'ye yönelik, "Delegeyi arayıp kendisi için imza isteyen, oy isteyenden CHP'ye genel başkan olmaz" eleştirisinde bulunduğu da ifade edildi.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 10:05
  1. Bilecik
  2. Muharrem İnce
  3. Kemal Kılıçdaroğlu

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