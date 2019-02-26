Kılıçdaroğlu, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımla insanlık tarihine büyük bir acı ve utanç olarak kazınan Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybeden 613 Azerbaycanlıyı rahmetle andı.26 Şubat 2019 Salı 12:23
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Hocalı Katliamı'nın 27'nci yılı nedeniyle paylaşımda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, "İnsanlık tarihine büyük bir acı ve utanç olarak kazınan Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybeden 613 Azeri kardeşimizi rahmetle anıyor, kardeş Azerbaycan halkının her zaman yanında olduğumuzu hatırlatıyor, sevgi ve selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.
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