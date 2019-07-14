Kılıçdaroğlu'ndan Hakkari şehitleri için başsağlığı mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari kırsalında bölücü terör örgütünün saldırısında şehit düşen askerler için taziye mesajı yayımladı14 Temmuz 2019 Pazar 22:36
ANKARA (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleşen operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit düşen 3 asker için taziye mesajı yayımladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "Hakkari’den gelen acı haberle yüreğimiz yandı. Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" paylaşımında bulundu.
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