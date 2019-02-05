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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan ekmeğe zam vaadi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin göreve gelmesi durumunda, zam isteyen fırıncıların ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.

05 Şubat 2019 Salı 14:48
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan ekmeğe zam vaadi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, çok konuşulacak bir ekmek vaadinde bulundu.

Göreve gelirse zam yapacak

Kılıçdaroğlu, "Fırıncıların sorunları, ekmek. İster fakir olalım ister zengin, temel tüketim ürünü. Geçen bana geldiler, lütfen bizim derdimizi anlatın dediler. 39-40 aydır zam yok diyorlar. Ama un fiyatları 50 lirayken, 100 lira oldu. Mayanın fiyatı arttı. Biz geçinemiyoruz diyorlar. Bizler evimizde uyurken sizlerin ekmek ürettiğini hepimiz biliyoruz. Siz ailemizin bir parçasısınız. Biz CHP olarak sizi dost ilan edeceğiz. Fırıncıların sorunlarını biz çözeceğiz." dedi. 

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 14:48
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  5. Kılıçdaroğlu seçim vaadi

YORUM YAZ

  • vatandas sabrivatandas sabri42 dk önce
    bunun arkasinda siyasi bi strateji var, her türlü meslek grubuna yesil isik yakmak, vaadlerde bulunmak.. veya tehdit etmek, iste egerBaskanlk gelirse Lokantalar falan kapatilacak diye..
  • OSMANLIOSMANLI55 dk önce
    herhalde çok içmiş
  • hasanhasan1 sa önce
    fırıncılar altlarında luks ciplerle dolasıyorlar. Halktan uzaksınız...
  • Hy-hyHy-hy1 sa önce
    Sen Akp'den bile betersin.Senin ile Akp arasında tercih;ölüm ile sıtma arasındaki tercihe razı olmak gibidir.Sen önce söz verdiğin Chp belediyelerindeki asgari rakamı uygulamaya koy.

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