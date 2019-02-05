CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan ekmeğe zam vaadi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, çok konuşulacak bir ekmek vaadinde bulundu.

Göreve gelirse zam yapacak

Kılıçdaroğlu, "Fırıncıların sorunları, ekmek. İster fakir olalım ister zengin, temel tüketim ürünü. Geçen bana geldiler, lütfen bizim derdimizi anlatın dediler. 39-40 aydır zam yok diyorlar. Ama un fiyatları 50 lirayken, 100 lira oldu. Mayanın fiyatı arttı. Biz geçinemiyoruz diyorlar. Bizler evimizde uyurken sizlerin ekmek ürettiğini hepimiz biliyoruz. Siz ailemizin bir parçasısınız. Biz CHP olarak sizi dost ilan edeceğiz. Fırıncıların sorunlarını biz çözeceğiz." dedi.