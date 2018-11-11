Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'e telefon

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'den Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki patlamayla ilgili bilgi aldı.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki patlamayla ilgili Genelkurmay Başkanı Güler'i telefonla aradı.

Patlamayla ilgili bilgi alan Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve acılı ailelerine sabır, yaralı askerlere acil şifa dileklerini iletti.