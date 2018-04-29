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Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni cumhurbaşkanı adayı tarifi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında, partisinin çıkaracağı cumhurbaşkanı adayının tarifini yaptı. Kılıçdaroğlu'nun tarifine göre aday, kapasitesi yüksek olan ve topluma güven veren birisi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP liderine "Neden aday olmuyorsun, çık meydana" demişti.

29 Nisan 2018 Pazar 07:13
Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni cumhurbaşkanı adayı tarifi

Katıldığı canlı yayında CHP'nin cumhurbaşkanı adayını tarif eden Kılıçdaroğlu, ''Cumhurbaşkanı adayının tarafsız olması lazım, cumhurbaşkanı adayının toplumun her kesimini kucaklaması lazım, 80 milyonun evet bu benim cumhurbaşkanımdır demesi lazım...'' şeklinde konuştu.

"KAPASİTESİ YÜKSEK OLACAK, İNSANLARA GÜVEN VEREN BİRİSİ OLACAK"

Kılıçdaroğlu, ''gelecek kişi, ''ben Türkiye'nin sorunlarını çözecek kapasitedeyim'' diyecek, bir başarı hikayesi olacak'' dedi ve ''şöyle ifade edeyim, topluma güven veren birisi olacak...'' diye de ekledi.

ERDOĞAN "NEDEN ADAY OLMUYORSUN" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'a bir süredir çağrıda bulunuyor, "neden aday olmuyorsun, çık meydana" diyordu.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 07:13
  1. chp
  2. Kılıçdaroğlu
  3. cumhurbaşkanı adayı

YORUM YAZ

  • AliAli1 sa önce
    Partinden aday göstereceksin sonrada tarafsız bir aday diyeceksin
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