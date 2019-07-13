Kılıçdaroğlu'ndan Fırat'ın ailesine taziye ziyareti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden eski milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden eski milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, beraberinde TBMM Başkanvekili Levent Gök ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ile Fırat ailesinin taziyeleri kabul ettiği Beytepe'deki Sadık Kalemci Camii Külliyesi'ne geldi. Fırat'ın kızları Münevver Helün Fırat ile Neval Fırat Çekiç ve aile yakınlarına başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, burada Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi. Kılıçdaroğlu, daha sonra Sadık Kalemci Camii Külliyesi'nden ayrıldı. Yaklaşık 6 haftadır akciğer kanseri tedavisi gördüğü Bayındır Hastanesinde önceki gün hayatını kaybeden eski milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, dün Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı.

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