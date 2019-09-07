Kılıçdaroğlu'ndan "Filenin Sultanları"na tebrik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale yükselmeyi başaran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı kutluyorum"

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "FileninSultanları" etiketiyle kutlama mesajı paylaştı. Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında, "2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı mağlup ederek finale yükselmeyi başaran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı kutluyorum. Final mücadelesinde Filenin Sultanları'na başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.



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