Kılıçdaroğlu'ndan "Filenin Sultanları"na tebrik
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale yükselmeyi başaran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı kutluyorum"07 Eylül 2019 Cumartesi 22:45
ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "FileninSultanları" etiketiyle kutlama mesajı paylaştı.
Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında, "2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı mağlup ederek finale yükselmeyi başaran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı kutluyorum. Final mücadelesinde Filenin Sultanları'na başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
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