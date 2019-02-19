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Kılıçdaroğlu'ndan Fikret Ünlü için taziye mesajı

19 Şubat 2019 Salı 17:11
Kılıçdaroğlu'ndan Fikret Ünlü için taziye mesajı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Gençlik ve Spor Bakanı Fikret Ünlü'nün vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Uzun yıllar boyunca sosyal demokrasinin Türkiye’de yerleşmesi için mücadele etmiş, değerli siyasetçi ve eski bakanımız Fikret Ünlü’yü kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Merhum Fikret Ünlü’ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 17:11
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