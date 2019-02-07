Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Terim'e taziye
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, babası vefat eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e taziyelerini iletti07 Şubat 2019 Perşembe 13:47
ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, babası vefat eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e taziyelerini iletti.
CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle Fatih Terim'i telefonla aradığı belirtildi.
Fatih Terim'e başsağlığı dileğinde bulunan Kılıçdaroğlu, Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Terim ailesine de sabır dileğinde bulundu.
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