Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Terim'e taziye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, babası vefat eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e taziyelerini iletti

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, babası vefat eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e taziyelerini iletti. CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle Fatih Terim'i telefonla aradığı belirtildi. Fatih Terim'e başsağlığı dileğinde bulunan Kılıçdaroğlu, Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Terim ailesine de sabır dileğinde bulundu.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.