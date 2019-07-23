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Kılıçdaroğlu'ndan "Erzurum Kongresi" paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "Erzurum Kongresi'nin üzerinden geçen 100 yıla rağmen o bağımsızlık ateşi yüce milletimizin kalbinde ilk günkü gibi yanmaya devam ediyor"

23 Temmuz 2019 Salı 13:56
Kılıçdaroğlu'ndan "Erzurum Kongresi" paylaşımı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erzurum Kongresi'nin üzerinden geçen 100 yıla rağmen o bağımsızlık ateşi yüce milletin kalbinde ilk günkü gibi yanmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Erzurum Kongresi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Erzurum Kongresi'nin üzerinden geçen 100 yıla rağmen o bağımsızlık ateşi yüce milletimizin kalbinde ilk günkü gibi yanmaya devam ediyor. Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum."

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:56
  1. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Erzurum Kongresi
  3. Gazi Mustafa Kemal Atatürk
  4. paylaşım
  5. Twitter

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