Kılıçdaroğlu'ndan "Erzurum Kongresi" paylaşımı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "Erzurum Kongresi'nin üzerinden geçen 100 yıla rağmen o bağımsızlık ateşi yüce milletimizin kalbinde ilk günkü gibi yanmaya devam ediyor"23 Temmuz 2019 Salı 13:56
ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erzurum Kongresi'nin üzerinden geçen 100 yıla rağmen o bağımsızlık ateşi yüce milletin kalbinde ilk günkü gibi yanmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Erzurum Kongresi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:
"Erzurum Kongresi'nin üzerinden geçen 100 yıla rağmen o bağımsızlık ateşi yüce milletimizin kalbinde ilk günkü gibi yanmaya devam ediyor. Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum."
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