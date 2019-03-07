Kılıçdaroğlu'ndan "Ertuğrul Akbay" paylaşımı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "Türkiye'nin Gölge Adam'ı, röportajlarıyla bir döneme damgasını vuran duayen gazeteci Ertuğrul Akbay'ın vefat haberini almanın derin üzüntüsü içerisindeyim. Akbay'a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dilerim"

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden gazeteci yazar Ertuğrul Akbay'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Akbay'ın vefatına ilişkin paylaşımda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Türkiye'nin Gölge Adam'ı, röportajlarıyla bir döneme damgasını vuran duayen gazeteci Ertuğrul Akbay'ın vefat haberini almanın derin üzüntüsü içerisindeyim. Akbay'a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.



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