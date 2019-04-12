Kılıçdaroğlu’ndan Can Bartu’nun ailesine taziye ziyareti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Can Bartu’nun Kadıköy’deki evine gelerek ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Can Bartu’nun Kadıköy’deki evine gelerek ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Can Bartu’nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Parti kurmaylarının da eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, çıkışta basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, “Can Bartu futbol dünyasının çok önemli bir aktörüydü. Hepimizin anılarında var. Allah’tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Allah sabır versin, diyoruz. Ailelerini ziyaret ettik, taziyede bulunduk ve kendi düşüncelerimizi aktardık. Allah rahmet eylesin.” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.