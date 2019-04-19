Kılıçdaroğlu'ndan Berat Kandili mesajı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "Ramazan ayı müjdelenirken toplumsal bütünlüğümüzü sarsan her türlü ayrıştırmaya ve ötekileştirmeye karşı, sorumluluk sahibi herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum"

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ramazan ayı müjdelenirken toplumsal bütünlüğümüzü sarsan her türlü ayrıştırmaya ve ötekileştirmeye karşı, sorumluluk sahibi herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum." değerlendirmesinde bulundu. Berat Kandili nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Ramazan ayı müjdelenirken toplumsal bütünlüğümüzü sarsan her türlü ayrıştırmaya ve ötekileştirmeye karşı, sorumluluk sahibi herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum. Berat Kandili'nin başta ülkemiz olmak üzere bütün insanlığa barış, adalet ve huzur getirmesini diliyorum."

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