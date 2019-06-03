0553 313 94 23

Kılıçdaroğlu'ndan bayram mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:"Resmi rakamlara göre geniş tanımlı işsiz sayımız 8 milyonu aştı. Bu soğuk istatistiksel verilerin acı gerçeği şudur, yüzbinlerce çocuk, 'bayramlık' heyecanını yaşayamayacak, yatağının altına sakladığı bir çift bayram ayakkabısı olmayacak. Yüzbinlerce çocuk, babalarından bayram harçlığı alamayacak"

03 Haziran 2019 Pazartesi 16:32
Kılıçdaroğlu'ndan bayram mesajı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Resmi rakamlara göre geniş tanımlı işsiz sayımız 8 milyonu aştı. Bu soğuk istatistiksel verilerin acı gerçeği şudur, yüzbinlerce çocuk, 'bayramlık' heyecanını yaşayamayacak, yatağının altına sakladığı bir çift bayram ayakkabısı olmayacak." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen bir ramazan ayını daha geride bırakarak bayrama kavuşulduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Adaletle yöneten, yoksulun yanında olan, yoksulluğu yenmek için mücadele eden, iftira atmayan, kul hakkı yemeyen Sevgili Peygamberimiz, bayramların coşkuyla kutlanmasını ister. O'nun için bayramlar, 'Yardımlaşmanın ve dayanışmanın, huzurun, sevincin, barışın ve kardeşliğin' özel günleridir. Ancak İslam dünyasının içinde bulunduğu tablo, bayram coşkumuzu gölgeliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Müslümanların, demokrasinin evrensel kullarından uzaklaşmış, adaletle hükmetmeyen, sorumluluğu altındakilere karşı adil olmayan yönetim anlayışlarının hakimiyeti altında bulunduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, "İslam coğrafyasındaki yoksulluk ve yolsuzluk, gelir dağılımı eşitsizliği, iç çatışmalar, sosyal adalet, insan hak ve özgürlükleri, kadın ve çocuk hakları gibi alanlardaki sorunlar kronikleşiyor. İçinde bulundukları yapıda çözümünü mümkün görmeyen milyonlarca Müslüman, Batı ülkelerinde huzurlu bir gelecek kurmak için vatanlarını terk ediyor." ifadesine yer verdi.

İslam dünyasının içinde bulunduğu bu tablonun, büyük ölçüde Türkiye için de geçerli hale geldiğini savunan Kılıçdaroğlu, ifadelerine şöyle devam etti:

"Sadece işsizlik oranları dahi sosyal ve ekonomik yapıdaki bozulmayı göstermeye yetiyor. Son bir yılda, işsizler ordusuna yaklaşık 1 milyon yeni işsiz katıldı. Resmi rakamlara göre geniş tanımlı işsiz sayımız 8 milyonu aştı. Bu soğuk istatistiksel verilerin acı gerçeği şudur, yüzbinlerce çocuk, 'bayramlık' heyecanını yaşayamayacak, yatağının altına sakladığı bir çift bayram ayakkabısı olmayacak. Yüzbinlerce çocuk, babalarından bayram harçlığı alamayacak. İşsiz anne ve babalar, çocuklarıyla güler yüzlü bir bayram sabahı yaşayamayacak, gönüllerince donattıkları bir bayram sofrasında sevdiklerini ağırlayamayacak. İşsiz ebeveynlerle işsiz çocukları, birbirlerinin yüzlerine bakmamaya çalışarak bayramlaşacak."

- "Dilsiz şeytan olmayacağız"

Umutsuz olmadıklarını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"İktidar sahipleri kendi iktidarlarını sürdürmek adına her türden yalana sığınmış, yargı bağımsızlığını ortadan kaldırmış, temel insan hakları ilkelerinden uzaklaşmış olabilir, milyonlarca yurttaşın özgür iradeleriyle kullandığı seçme hakkını ahlaksızca yöntemlerle gasbetmek istemiş olabilir, kul hakkı yemenin bir örneği olarak martın sonunda gelen baharı hukuk dışı yöntemlerle engellemeye çalışmış olabilir, kendi çocukları tek bir gün dahi işsiz kalmamışken milyonlarca genç işsizimizin çığlıklarını duymazlıktan geliyor olabilir, yandaşlarına milyarlarca dolar peşkeş çekerken, iflas eden binlerce sanayiciyi, esnafı, tarlalarını ekemeyen çiftçiyi sırf 'Yeter artık' dedikleri için hain ilan ediyor olabilir, toplumu kutuplaştırmayı, kendisini desteklemeyeni ve kendisi gibi düşünmeyeni ötekileştirmeyi bir yöntem olarak benimsemiş olabilir.

Böyle bir durumda dahi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti, köklü demokrasi geleneği, hakka, hukuka ve adalete inancını kaybetmeyen, kul hakkı yemeyen, kul hakkı yiyene uzak duran feraset sahibi vatandaşlarımız sayesinde, her şeyin güzel olacağı yakın bir geleceğe ulaşacaktır.

Bu duygularla Parti Meclisi üyemiz Eren Erdem ile diğer tutuklu gazeteci, siyasetçi ve düşün insanlarına selamlarımı yolluyorum. İnanıyorum ki Türkiye demokrasisinin önüne örülen tüm hukuk dışı tahkimatları hep birlikte aşacağız. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır, bizler dilsiz şeytan olmayacağız.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerinin saldırılarında ve bu terör örgütlerine karşı mücadelede hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Acılarını bir ömür yüreklerinde taşıyacak şehit ailelerine Allah'tan sabır diliyor, bedenlerini bizler ve vatanımız için siper etmiş gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. İyi bayramlar."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 16:32
  1. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Kılıçdaroğlu'ndan bayramı mesajı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Asya ülkesindeki bayram trafiğinde 61 kişi hayatını kaybetti
    1. Asya ülkesindeki bayram trafiğinde 61..
    2. HAK-İŞ'ten 23 Haziran açıklaması:..
    3. Van’da bayram denetimi
    4. Kulisleri sallayan iddia! Abdullah..
    5. Sahillerde bayram hareketliliği
    6. Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    7. Sahur vakti kaybolan yaşlı kadından..
    8. Kaya Muzaffer Ilıcak’tan Ramazan..
    9. İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy..
    10. Karaman lise taban puanları 2019..
    11. 55 bin lirayı yanlışlıkla çöpe attı
    12. Maltepe Belediyesinin mezarlık..
    13. Kaymakam Serin’den Emniyet Kemeri..
    14. Doha ile Riyad arasında Mekke..
    15. Seyir halindeki aracın üzerine ağaç..
    16. Denizli'de hava destekli trafik..
    17. Pendik’teki Aydos Ormanı’nda çıkan..
    18. İstanbul'dan bonzai getirirken..
    19. Bulaşık zahmeti az şahane bir tarif:..
    20. İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri..
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular