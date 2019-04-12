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Kılıçdaroğlu'ndan Bartu ailesine taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Can Bartu, Türk futbol dünyasının çok önemli bir aktörüydü. Hepimizin anılarında vardır. Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum"

12 Nisan 2019 Cuma 20:02
Kılıçdaroğlu'ndan Bartu ailesine taziye ziyareti

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 83 yaşında hayatını kaybeden Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

TBMM Başkanvekili Levent Gök ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ile Bartu'nun Kadıköy'deki evine gelen Kılıçdaroğlu, aile üyelerine başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Bartu'nun Türk futbol dünyasının önemli bir aktörü olduğunu belirtti.

Aileye taziye dileklerini ilettiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Can Bartu, Türk futbol dünyasının çok önemli bir aktörüydü. Hepimizin anılarında vardır. Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ailelerini ziyaret ettik, taziyede bulunduk. Kendi düşüncelerimizi aktardık. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 20:02
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