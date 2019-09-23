0553 313 94 23

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Devlet Bahçeli için 'geçmiş olsun' telefonu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ı telefonla arayarak, sabah saatlerinde tedavi altına alınan MHP lideri Devlet Bahçeli için geçmiş olsun dileğinde bulundu.

23 Eylül 2019 Pazartesi 16:08
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Devlet Bahçeli için 'geçmiş olsun' telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ı telefonla arayarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için geçmiş olsun dileğinde bulundu.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde sabah saatlerinde tedavi altına alınan Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında bilgi almak için MHP Grup Başkanvekili Akçay'ı aradı.

Kılıçdaroğlu, telefon görüşmesinde Akçay'a, Devlet Bahçeli için geçmiş olsun dileklerini de iletti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 16:08
  1. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  2. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay
  3. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  4. CHP Basın Birimi
  5. Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi
  6. Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu
  7. Bahçeli'nin sağlık durumu
  8. MHP Grup Başkanvekili Akçay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merkez Bankasından faiz hamlesi!
    1. Merkez Bankasından faiz hamlesi!
    2. IMF görüşmesinden Akşener ve..
    3. Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli için 'geçmiş..
    4. 20 yaşında kayınpeder katili oldu
    5. Sözleri Twitter'da patladı: Ölürsem…
    6. CHP'den Abdullah Gül açıklaması
    7. Paraşütleri açılmadı! Uçaktan atılan..
    8. Coutinho gol perdesini açarken tarihe..
    9. Vida'ya milli davet!
    10. MEB onaylı ders kitabında skandal..
    11. Filipinler'de otel çöktü: 2 ölü, 1..
    12. MHP Lideri Bahçeli taburcu oldu
    13. Adnan Oktar'a yönelik operasyonda..
    14. Vesikalık çektirmek için gitti,..
    15. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan..
    16. Sivas'ta halk otobüsü otomobille..
    17. İşgal devletinin Peygamberi hedef alan..
    18. Kirli tezgahı istihbarat bozdu!..
    19. Haksever’in yeni adresi belli oldu!
    20. Milyonlarca kişi merakla bekliyor! EYT..
    21. İYİ Partili isimden Devlet Bahçeli..
    22. İkinci baklavacılar skandalı!..
    23. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan..
    24. ABD Rusya'daki casusunun peşinde
    25. Mobil Radar Timi'nden operasyon! 48..
    26. Mike Pompeo: ABD İran'la savaşmaktan..
    27. Aylin Atmaca'dan ilginç A9 savunması!
    28. O isimden bomba açıklama! 'Fatih..
    29. AK Parti’nin tek kadın eski il başkanı..
    30. FETÖ'de Karlov paniği! Cezaevine bu..
    Baklavacı magandalar tabelalarını değiştirdi
    Baklavacı magandalar tabelalarını değiştirdi
    Damadını kına gecesinde öldürmek için plan yapmış
    Damadını kına gecesinde öldürmek için plan yapmış
    Mersin'de bir saat önce aldığı otomobil küle döndü
    Mersin'de bir saat önce aldığı otomobil küle döndü
    Vatandaşa kritik uyarı: Mutlaka şikayet edin
    Vatandaşa kritik uyarı: Mutlaka şikayet edin
    Türkiye'nin muhatap olmadığı bir bu tür örgüt kalmıştı... Bu da oldu! Erotik Terör Örgütü
    Türkiye'nin muhatap olmadığı bir bu tür örgüt kalmıştı... Bu da oldu! Erotik Terör Örgütü

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2019
    Nevşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
    Nevşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
    TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın başlıyor
    TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın başlıyor