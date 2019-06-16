Kılıçdaroğlu'ndan "Babalar Günü" mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "Çocuklarına iyilik ve doğruluk yolunu gösteren, onların ilk kahramanı olan cefakar babaların, Babalar Günü'nü kutluyorum"16 Haziran 2019 Pazar 10:38
ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çocuklarına iyilik ve doğruluk yolunu gösteren, onların ilk kahramanı olan cefakar babaların, Babalar Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Babalar Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, paylaştığı mesajında, "Çocuklarına iyilik ve doğruluk yolunu gösteren, onların ilk kahramanı olan cefakar babaların, Babalar Günü'nü kutluyorum." ifadesine yer verdi.
Kılıçdaroğlu mesajında, çocuklarıyla görüntülerini de içeren 1 dakikalık video paylaştı.
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