Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ile İşçi Sendikaları, Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından, Türkiye Barolar Birliği Litai Otel'de düzenlenen 'İnsan Haklarında Eşitlik ve Adalet Çalıştayı'na katıldı. Çok önemli bir toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, insan olmanın, insanca yaşamanın kendine göre özel koşulları olması gerektiğini söyledi.

İnsanlar arasında doğuştan gelen farklılıklar olabileceğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Ama insan olarak hepimizin eşit haklara sahip olması gerekir. Eşit haklara sahip olursak adaleti büyük ölçüde sağlamış oluruz." diye konuştu.

Yasalarda eşit haklardan söz edildiğini ancak o hakların verilip verilmediğinin sorgulanması gerektiğini dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin ilk iki maddesini okudu.

İnsan haklarıyla ilgili pek çok düzenleme yapıldığını, anayasada güzel düzenlemeler bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, kendisinin ise ekonomi ağırlıklı insan haklarından söz ettiğini anlattı.

Herkesin karnının doyduğu bir Türkiye'ye ihtiyaç olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, Anayasa'nın 10'uncu maddesinde "herkes kanun önünde eşittir" denildiğini aktardı.

"Bu eşitlik zaten anayasalarda var. Dolayısıyla bu eşitliğin hayata geçirilmesine bakmamız gerekiyor." diyen Kılıçdaroğlu, çalışmaya zorlanan çocuklardan bahsetti.

9'UNCU SİGORTA DALI

ILO'nun 102 sayılı sözleşmesini hatırlatan Kılıçdaroğlu, burada 9 ayrı sigorta dalından söz edildiğine değindi.

Türkiye'nin bu sözleşmeyi 1971 yılında parlamentoda yasalaştırdığını ve 8 sigorta dalını uygulamaya başladığını belirten Kılıçdaroğlu, ancak 9'uncu sigorta dalı olan "aile yardımları sigorta dalı"nın ise Türkiye'de uygulanmadığını söyledi.

65 yaşında emekli olacak bir kişinin 55 yaşında işten çıkarılması durumunda bu sigorta dalının devreye gireceğini belirten Kılıçdaroğlu, sendikaların özellikle bunu istemesi gerektiğini anlattı.

Bunun bir sosyal talep olarak toplumun önüne konmak zorunda olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, "Bunun sağı solu yoktur. İşsiz olan insandır, o insana insanca yaşayabileceği bir standardı bizim sağlamamız gerekiyor." diye konuştu.

ÇALIŞMA HAKKI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çalışma hakkının da anayasada güvenceye alındığına değinirken, bu hakkı yerine getirecek kurumun adının ise "devlet" olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepimizin ortak kurduğu bir devlet var. Bunun adı 'sosyal devlet.' Demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir bu devlet ve bu devlet işsize iş bulmak zorundadır. Bunun altyapısını oluşturmak zorundadır. Benim çalışma hakkımı bana teslim etmek zorundadır.

Ne diyor Anayasa'nın 52'nci maddesi: 'Çalışma şartları ve dinlenme hakkı var.' diyor. Ben insani koşullarda çalışacağım, devlet bana insani koşullarda çalışma ve yeri geldiğinde de dinlenme hakkımın olduğunu anayasa onaylamış.

"MAAŞLAR BANKAYA YATIRILSIN" TALEBİ

Bu konuda işçilerin bazı haklarını istediğini, bunlardan birinin "Bizim ücretlerimizi elden vermeyin bankaya yatırın, oradan çekelim" şeklinde olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Neden. 'Bana elden verirsen benim sigorta primimi yatırmıyorsun, emeklilik hakkımı gasbediyorsun. Benim vergimi ödemiyorsun, bu vergiyi de kaçırıyorsun.' Bundan daha insani bir talep olabilir mi? Aynı zamanda 'tahta kurusu var yatamıyorum düzelt' diyor.

Sendika kurma hakkının da anayasada güvence altına alındığına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, hiç kimsenin bir sendikaya üye olmaya veya üyelikten çıkmaya zorlanamayacağının altını çizdi.

ASGARİ ÜCRET

Ücrette adalet sağlanmasının da anayasada güvence altına alındığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, asgari ücret görüşmelerine değindi.

Türk-İş'in güzel bir adım atarak görüşmelere asgari ücretle çalışan bir kadın işçiyi davet ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Geldi konuştu. 'Borçları ödedikten sonra bana 3 lira kalıyor' dedi. Şimdi insanda biraz vicdan olur, insaf olur. Üç lira ile ne yapılır? Özellikle sendikacı arkadaşlarımdan istirham ediyorum, eski parayla 1 milyar liranın üzerinde mevduatı olanlara baksınlar, kaç kişinin mevduatı var? Bir de dönüp baksınlar vatandaşın ne kadar borcu var bankalara? Bütün bunlara bakıldığında ücrette adaletsizlik var. 1 milyon 800 bin kişi asgari ücretin altında aylık alıyor. 600-500 lira alan var. İnsaf var, bu insan nasıl geçinecek. Asgari ücret alanlar 6 milyon 700 bin kişi. Bunlar 1603 lirayla geçinecekler.

Asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Biz şunu söyledik; CHP'li belediyelerin tamamında 1 Ocak 2019'dan itibaren asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak. Yeni kazandığımız yerlerde de 2 bin 200 lira yapacağız. Ocak-nisan farklarını da ödeyeceğiz. Hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz."

AİLE SİGORTASI

Aile sigortası olmadan sosyal güvenlik hakkının eksik kalacağına işaret eden Kılıçdaroğlu, bu yapıldığında, Uluslararası Sosyal Güvenlik Kurumunun belirlediği sosyal güvenliğin asgari normlarının bütün koşullarının Türkiye'de hayata geçirilmiş olacağını söyledi.

Sanatın ve sanatçının korunmasının da bir insan hakkı olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, insanların sanata ve sanatçıya ihtiyacı olduğunu, bunun toplumsal kaynaşmayı sağlayacağını ifade etti.

"HERKES EŞİT HAKLARA SAHİP OLMALI"

Hangi koşulda olursa olsun, Türkiye'nin yürekli insanlarının haklarını ve hukuklarını savunmak zorunda olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, bu işin sağı solunun olmadığının, herkesin eşit haklara sahip olması gerektiğinin altını çizdi.

Toplantının önemli olduğuna değinen Kılıçdaroğlu, katılımcılara teşekkür etti.