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Kılıçdaroğlu'ndan "Araklı" paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "Trabzon Araklı'da meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum"

19 Haziran 2019 Çarşamba 09:53
Kılıçdaroğlu'ndan "Araklı" paylaşımı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Trabzon Araklı'da meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin kayıp olduğu sel felaketine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Araklı'da meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaşanan sel felaketi sonucu kaybolan vatandaşlarımızın da bir an önce sağ salim bulunmasını umut ediyorum."



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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 09:53
  1. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Trabzon Araklı
  3. Twitter

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