Kılıçdaroğlu'ndan Anadolu Efes'e kutlama
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı kutluyorum"22 Haziran 2019 Cumartesi 00:08
ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun şampiyonu olan Anadolu Efes'i tebrik etti.
Twitter hesabından kutlama mesajını paylaşan Kılıçdaroğlu, "Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes Basketbol Takımı’nı kutluyorum." ifadesini kullandı.
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