Kılıçdaroğlu'ndan Anadolu Efes'e kutlama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı kutluyorum"

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun şampiyonu olan Anadolu Efes'i tebrik etti. Twitter hesabından kutlama mesajını paylaşan Kılıçdaroğlu, "Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes Basketbol Takımı’nı kutluyorum." ifadesini kullandı.

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